Les Tours Gouin, pour vivre une retraite dans un cadre naturel magnifique

Ce cadre idyllique a l’avantage d’être situé près des services. À proximité de la résidence, vous trouverez notamment des épiceries, des pharmacies, des restaurants, des hôpitaux ainsi que d’autres services de santé.

La résidence est située au nord de l’île de Montréal et est aisément accessible des quatre coins cardinaux. Les visiteurs peuvent donc retrouver facilement leurs proches résidents!

Avec ses 500 unités, Les Tours Gouin vous offrent différentes gammes de logements pour répondre à vos besoins, allant du studio 1 1⁄2 au 4 1⁄2, avec une salle de bain privée, des électroménagers, la climatisation et un très grand balcon privé. Tous les appartements, dont plusieurs bénéficient d’une vue sur la rivière, sont rénovés et fraîchement repeints pour les nouveaux résidents.

Niveau supérieur de services

La gentillesse des membres du personnel est souvent soulignée par les résidents et les visiteurs qui se sentent encadrés et accompagnés avec écoute et bienveillance.

Sur place, vous pouvez recourir aux services de professionnels de la santé, d’une réception ouverte en tout temps, de conciergerie, de conseillers en hébergement et encore, de services de sécurité 24/7.

Pour répondre à différents besoins, les lieux disposent d’une allée commerciale avec une boutique de vêtements, un dépanneur, un salon de coiffure et une Caisse populaire.

Enfin, la résidence dispose d’un restaurant avec un chef cuisinier sur place qui concocte des plats raffinés et propose un menu varié.

De plus, la salle à manger est située à côté de la rivière. Les résidents peuvent donc y déguster leur repas en s’imprégnant de la beauté du paysage et y admirer de magnifiques couchers de soleil!

Communiquez avec nous pour planifier une visite ou obtenir davantage de renseignements.

lestoursgouin.com / 514 322-7532