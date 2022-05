Liberté d’expression: le Bloc lance un colloque en juin

Un colloque pour faire le point sur la liberté d’expression au Québec se tiendra le 4 juin prochain à Montréal sous l’initiative du Bloc Québécois.

• À lire aussi: Immigration: Ottawa travaille pour atteindre les seuils francophones, assure Trudeau

• À lire aussi: Le projet de loi 96 aura des répercussions négatives sur le réseau de la santé, selon un groupe

• À lire aussi: Loi 96: le Bloc «se radicalise un peu», selon Pablo Rodriguez

Sous le thème «Liberté: sous conditions?», le parti souhaite examiner les impacts de la liberté d’expression dans le débat public et les universités.

«Depuis des années, on constate que les atteintes à la liberté d’expression se multiplient, tant dans la sphère publique que sur les médias sociaux, ainsi que dans l’enseignement universitaire. Ces signaux sont alarmants et on ne peut les ignorer», a déclaré mercredi par communiqué le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

Joël Lemay / Agence QMI

Organisé au Marché Bonsecours, le public pourra assister à des conférences de plusieurs invités comme Mathieu Bock-Côté et Joseph Facal, ainsi qu’à un panel de discussion avec différents intervenants.

Avec ce colloque, le porte-parole du Bloc en matière de Laïcité, Vivre-ensemble et Valeurs québécoises, Martin Champoux, espère «arrêter d’être spectateur et devenir acteur de cette situation qui évolue sans contrôle».

«Dans un cas comme celui de la liberté d’expression, qui touche l’ensemble de la société québécoise et la classe politique, les politiciens doivent faire abstraction de ce qui est populaire ou des courants sociaux et avoir un modèle précis de la situation et y réagir», a-t-il avancé en entrevue avec l’Agence QMI.

L’idée de ce rendez-vous sur la liberté d’expression est d’ailleurs venue après les commentaires de certains professeurs universitaires qui ont affirmé qu’ils s’autocensuraient pendant leurs cours pour éviter de subir des attaques.

M. Champoux souhaite ainsi entamer un processus de discussion et d’échange de points de vue afin de comprendre les limites de la liberté d’expression.

«C’est un premier colloque qu’on fait, il y aura certainement d’autres actions qu’on va prendre [...] Ce n’est pas un exercice politique, c’est un exercice de préoccupation sociale», a-t-il affirmé.