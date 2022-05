Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens: Alanis Morissette parmi les grands

Attendue sur les plaines d’Abraham lors du prochain Festival d’été de Québec, Alanis Morissette sera intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens en 2022.

Celle qui a été la porte-voix de toute une génération grâce à son album Jagged Little Pill, paru en 1995 et écoulé à plus de 30 millions d’exemplaires depuis, fera son entrée au temple en même temps que Bryan Adams et Jim Vallance lors d’un gala qui se tiendra au Massey Hall de Toronto, le 24 septembre prochain.

Par voie de communiqué, le président du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, Stan Meissner, a rendu un vibrant hommage à l’artiste ontarienne, maintenant âgée de 47 ans.

« Certains albums définissent une génération, mais peu d’albums peuvent transformer une génération comme l’a fait Jagged Little Pill. Alanis est un tour de force qui a tracé sa propre voie dans le paysage du rock alternatif des années 90 dominé par les hommes. Son approche intrépide de la composition a influencé toute une génération d’auteures-compositrices comme Avril Lavigne, P!nk, Katy Perry, Serena Ryder, Beyoncé et Olivia Rodrigo, pour ne nommer que celes-là. »

Les organisateurs ont aussi annoncé que la vedette québécoise Charlotte Cardin, qui vient tout juste de remporter quatre prix Juno, de même que Jessie Reyez et Serena Ryder vont chanter durant la cérémonie.

*Alanis Morissette participera au Festival d’été de Québec, le 15 juillet. Elle sera aussi au Bluesfest d’Ottawa, le 10 juillet, et au Centre Bell de Montréal, le 12 juillet.