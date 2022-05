Pour aider nos aînés

Le temps a une manière d’aller très vite sans que tu t’aperçoives des années qui passent. Il semble qu’hier j’étais encore jeune, nouvellement marié, et que je m’aventurais dans ma nouvelle vie, alors qu’il appert qu’il y a longtemps de cela. Où sont passées toutes ces années ? Je sais que je les ai toutes vécues et de la façon dont elles se déroulaient à l’époque. Mais il est là, cet hiver de ma vie, qui m’a rattrapé par surprise.

Je le pensais encore si loin hier, mais il était proche. Mes amis retraités grisonnent et se déplacent plus lentement. Quelques-uns sont en bonne forme, d’autres moins. Je suis devenu le vieux que j’avais l’habitude d’observer et que jamais je n’aurais imaginé devenir.

Même vieux, il importe de continuer à écouter, s’occuper de soi et maintenir son sens de l’humour. Oui, j’ai le regret de certaines choses que je n’aurais pas dû faire et de d’autres que j’aurais dû au contraire m’efforcer d’accomplir. Mais je reste fier de certaines bonnes actions que j’ai à mon actif. Tout cela fait partie de mon vécu.

Je suis maintenant dans cette dernière saison de ma vie, sans être préparé aux malaises, aux émotions, à la solitude, à l’anxiété et à la perte d’énergie qu’elle sous-tend. Mais au moins, je sais que j’aborde l’hiver de ma vie. Tu oublies les noms, ce n’est pas grave, car les autres ont même oublié qu’ils te connaissent. Tu réalises que tu es devenu moins habile ou que tu manques de courage, d’audace et d’énergie pour accomplir certaines choses.

Les chercheurs disent que le processus de ralentissement n’est pas le même que le déclin cognitif. Les cerveaux des personnes âgées ne sont pas faibles, au contraire. Ils en savent tout simplement plus. Tout comme un ordinateur est plus lent lorsque le disque dur est trop plein. Les aînés, ça dérange et c’est gênant parce qu’ils sont plus lents, et donc qu’ils coûtent plus d’argent.

Si tu n’es pas encore rendu à l’hiver de ta vie, laisse-moi te rappeler que le temps passe beaucoup plus vite que tu penses. Alors, s’il y a des choses que tu désires accomplir dans ta vie, s’il te plaît, fais-le vite. Comme rédiger ton testament ainsi que tout document important pour la suite des choses, faire le choix d’un liquidateur de ta succession et même tes arrangements funéraires. Ne remets pas ça à plus tard, car la vie est trop courte.

Alors, vis pour aujourd’hui, mais fais part des choses dont tu rêves à tes proches et à ceux que tu aimes. N’oublie jamais que dans la vie, rien ne nous appartient, tout nous est prêté. La puissance, le pouvoir et l’argent ne sont rien en comparaison de tes talents, mais pense à les partager avec les autres aînés.

Préparé par l’envoyeur pour réflexion

J’ai reçu ce texte portant sur le vieillissement et j’ai senti le besoin de le publier tant il me semblait essentiel pour réveiller ceux et celles qui doutent encore de la pertinence de penser au bien-être de ceux et celles qui nous ont précédés. Surtout qu’une majorité d’aînés sont loin d’avoir une retraite financière adéquate pour manger à leur faim et avoir un toit sur la tête. Pensons-y pour les autres si nous voulons que d’autres y pensent quand notre heure sera venue.