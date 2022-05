Primaires américaines : si la tendance se maintient...

Aux élections primaires d’hier en Géorgie, Trump a connu un revers politique significatif. Il tentait de régler des comptes avec deux dirigeants républicains, Brian Kemp et Brad Raffensperger qui avaient refusé d’approuver sa fausse affirmation que sa défaite de 2020 en Géorgie était due à une fraude électorale.

La Géorgie, bastion républicain de longue date, est devenue démocrate lors des élections de 2020. Biden a gagné par moins de 12 000 voix, faisant de Trump le premier président républicain à perdre l’État depuis 1992. Les démocrates ont aussi remporté de justesse les deux sièges géorgiens au Sénat.

En colère contre le gouverneur républicain Brian Kemp, Trump a massivement appuyé son adversaire, l’ancien sénateur républicain David Perdue qui, hier soir, a subi une cuisante défaite, un échec humiliant pour Trump.

Le directeur général des élections de Géorgie, le secrétaire d’État Brad Raffensperger, avait, lui, outré Trump en refusant de « trouver » suffisamment de voix pour annuler sa défaite dans cet État. En fin de soirée hier, il devançait son rival soutenu par Trump, Jody Hice 51 à 33,7 %. S’il ne conserve pas 50 % des voix, il y aura un second tour.

Trump s’est impliqué dans la plupart des primaires du GOP en Géorgie en faisant l’état où il est intervenu le plus.

Pour se venger sans doute. Mais son propre vice-président, Mike Pence, rompant publiquement avec son ancien patron, a participé à un rassemblement électoral du gouverneur Kemp. Même si Trump a souvent insulté Kemp, il a refusé de dire quoi que ce soit de négatif sur l’ex-président.

Déclin trumpien ? Pas sûr

Les principaux ennemis républicains de Trump en Géorgie lui ont fait un pied de nez en surclassant ses deux pions. George Perdue devient un autre candidat défait au poste de gouverneur appuyé par Trump dans des primaires, après ceux du Nebraska et de l’Idaho. Trump avait aussi donné sa bénédiction au représentant bizarroïde Madison Cawthorn, qui a perdu sa primaire en Caroline du Nord.

Les résultats des primaires en Géorgie semblent indiquer un certain affaiblissement de l’influence de Trump auprès de l’électorat du GOP : ses partisans sous-éduqués et plein de ressentiment n’appuient pas toujours ses choix.

Pourtant, un homme de Trump, l’ex- joueur vedette de la NFL, Herschel Walker, a facilement remporté la nomination comme candidat républicain au Sénat pour la Géorgie, même avec ses antécédents de violence conjugale et ses problèmes de santé mentale. Et l’ineffable pugiliste Marjorie Taylor Greene, ointe par Trump, a gagné sans difficulté ses primaires malgré un premier mandat entaché de théories complotistes bouffonnes et de controverses.

Des lendemains qui déchantent

Quoi qu’il en soit, les républicains devraient malheureusement remporter la majorité à la Chambre des représentants aux élections mi-mandat de novembre.

Les sondages suggèrent que les démocrates pourraient cependant conserver leur faible majorité au Sénat.

La perte de l’une ou l’autre chambre mettrait un terme au programme législatif de Joe Biden et permettrait aux républicains d’imaginer et de lancer – à leur tour – des enquêtes préjudiciables aux démocrates en vue des présidentielles de 2024.