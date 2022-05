Qui sont les victimes de la tuerie d'Uvalde?

Un petit garçon qui adorait danser, une fillette »plus heureuse que nous tous»: voici certaines des victimes à la vie fauchée par les balles d'un tireur mardi dans une école primaire du Texas.

Amerie Jo Garza, la grande soeur

CAPTURE D'ÉCRAN/FACEBOOK

Amerie Jo Garza, une fillette au sourire lumineux, venait de fêter son dixième anniversaire, mi-mai.

Durant de longues heures mardi, son père Angel Garza était sans nouvelles de sa fille.

«Je ne demande pas grand-chose et je ne poste quasiment rien ici, mais cela fait sept heures et je n'ai toujours pas de nouvelles de ma chérie», écrit-il dans un message sur Facebook, avec une photo de lui enlaçant sa fille assise sur ses genoux avec une robe rose.

Quelques heures plus tard, nouvelle publication Facebook.

«Merci à tous pour vos prières et pour m'avoir aidé à trouver mon bébé», publie-t-il. «Ma chérie vole désormais avec les anges.»

CAPTURE D'ÉCRAN/FACEBOOK

«Je t'aime Amerie Jo», écrit-il. «Veille sur ton petit frère pour moi.»

Ellie Garcia, «un trésor»

«Notre Ellie était un trésor», raconte sur Facebook son père Steven Garcia. «Elle était la plus heureuse de nous tous.»

«J'allais faire le DJ à son anniversaire comme elle me le réclamait!!!», assure-t-il dans une publication. «Maman et papa t'aimons, ne l'oublie jamais, et s'il te plaît, essaye de rester à nos côtés», écrit-il encore.

Sa mère Jennifer Lugo a elle aussi publié de nombreux clichés de sa fille sur les réseaux sociaux. «J'ai le coeur brisé», écrit-elle, à côté d'une photo d'Ellie, un noeud blanc dans les cheveux, un grand sourire aux lèvres à sa première communion l'an dernier. «Tu me manques mon bébé!!!!», confie-t-elle.

CAPTURE D'ÉCRAN/FACEBOOK

Eva Mireles, l'enseignante

CAPTURE D'ÉCRAN/FACEBOOK

Eva Mireles, la quarantaine, est l'une des deux enseignantes tuées mardi par un tireur de 18 ans. Dans le monde de l'enseignement depuis 17 ans, elle adorait «courir, faire de la randonnée», selon sa courte biographie publiée sur le site de son école primaire.

«Et vous me verrez peut-être bientôt faire du vélo!!», affirmait-elle.

Eva Mireles était mariée, elle avait une fille et trois animaux de compagnie.

Xavier Lopez, le danseur

CAPTURE D'ÉCRAN/FACEBOOK

Xavier Lopez, 10 ans, «adorait danser», confiait mardi soir son oncle Benito Martinez à Fox News.

«Imaginez! Il dansait même plein de sueur, il s'en fichait», assurait-il à propos du petit garçon à la tignasse foncée.

«Dimanche dernier, il était à l'anniversaire de ma fille», racontait-il encore. «Et il dansait.»