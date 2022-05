Retrouvailles magiques

C’était soir de fête au Stade Canac, avec le grand retour des Capitales dans une atmosphère fébrile. Gagne ou perd, le party était pris, mais rien de tel qu’une victoire en dixième manche pour mettre un solide point d’exclamation aux festivités.

Les Capitales ont remporté leur match d’ouverture local au compte de 4-3 face aux Grizzlies de Gateway, devant 3214 amateurs, qui ont dû patienter 985 jours avant de revoir leurs favoris à leurs premiers véritables pas dans la Ligue Frontier.

Il y a bien sûr eu l’interlude Équipe Québec l’été dernier qui avait permis aux mordus de balle d’avoir un bonbon, mais le sentiment d’appartenance ne pouvait être le même.

« Équipe Québec, c’était bien le fun, mais il n’y a rien comme porter le nom des Capitales. On l’a peut-être un peu volé cette victoire, mais c’est le résultat qui compte », a soupiré le voltigeur de centre Jonathan Lacroix après cette victoire face à une équipe qui montrait un dossier de 8-1.

Ambiance survoltée

Avec une terrasse bondée et les nombreux rafraîchissements qui étaient de mise par une fin de journée ensoleillée, les joyeux lurons qui ont manifesté bruyamment l’appui à leurs chouchous ont été nombreux. À commencer par les sympathiques drilles qui ont sauté à pieds joints sur l’abri des joueurs et chanté leur joie quand le coup sûr victorieux de Pedro Gonzalez a mis fin aux hostilités en dixième manche.

« Je venais de rater ma tentative d’amorti, mais je suis resté calme et j’ai fait le travail. J’avais entendu parler de l’ambiance ici, mais c’est incroyable. Les fans m’allument », a lancé le grand garçon de 6 pi 6 po après son premier match à Québec.

« Pedro est un gars dont on a besoin pour son coup de bâton. Il se cherchait en début de saison, mais depuis quelques matchs, on sent que ça s’en vient », s’est réjoui le gérant Patrick Scalabrini.

Réveil au bon moment

Avant la rencontre, Scalabrini mentionnait qu’il avait rarement senti un tel « buzz » pour un match d’ouverture. Michel Laplante, les traits tirés des travaux de dernière minute à la suite de la tempête de samedi qui a causé quelques bris (les écrans étaient non fonctionnels), affichait tout de même un sourire qui s’étendait du premier au troisième but.

Sur le terrain, un ingrédient critique faisait toutefois défaut pour faire lever la fête. Les Capitales n’avaient obtenu que trois coups sûrs en huit manches et tiraient de l’arrière par 3-2 en neuvième. Un ballon-sacrifice de TJ White, après avoir offert une féroce présence au bâton, a poussé David Glaude au marbre pour niveler la marque.

Au préalable, l’unique pétarade était venue du bâton de Webb Little avec un coup de circuit bon pour deux points.

« J’étais déçu du spectacle, ça me tracassait pas mal. Avec la fin de match, j’étais content en batinse! Ça a donné tout un show », s’est exclamé Scalabrini.

« Les deux derniers matchs nous démontrent que ces gars-là sont très bien coachés », a lancé à la blague le grand comique, avant de parler plutôt de ses hommes comme des « vrais qui savent gagner ».

Le lanceur partant des Caps, le Québécois Miguel Cienfuegos, a plutôt bien saupoudré huit coups sûrs alloués qui ont résulté en deux points, dont un seul mérité, en six manches.

Mercredi soir, c’est au tour de Michael Austin de prendre place sur le monticule pour le deuxième de trois duels face aux Grizzlies.

En bref...

Scalabrini est toujours en attente de ses deux Cubains, tout comme de l’artilleur dominicain Carlos Sano. « Le processus suit son cours », a-t-il dit... Le releveur canadien Andrew Case serait quant à lui sur le point de réintégrer l’alignement, lui qui se remet d’une fracture à une main. Un autre lanceur, Henry Omana, retrouvera l’équipe dans les prochains jours, lui qui a débuté la saison au Mexique.

Retour inespéré pour Francis Désilets

Le plan de match printanier de Francis Désilets était clair : études en charpenterie-menuiserie le jour et Cascades de Shawinigan, au baseball senior, le soir. C’était jusqu’à l’appel inattendu des Grizzlies de Gateway.

De passage à Québec et à Ottawa, les Grizzlies ont vu leur alignement amputé de quelques noms en raison du statut vaccinal.

Il n’en fallait pas plus pour que Désilets devienne la roue de secours idéale.

Le joueur originaire de Saint-Maurice avait disputé neuf parties en 2019 avec les Aigles de Trois-Rivières, avant de se joindre aux Capitales pour prêter main-forte pour la fin de saison. Or, dès son premier match à Québec, il s’était fracturé le coude.

« C’est tellement spécial de renouer avec le baseball professionnel ici, à Québec, où j’ai subi cette blessure. On n’est pas si nombreux à avoir l’occasion de jouer devant la famille et les amis. Je me considère comme chanceux », a confié Désilets avant la rencontre, qu’il a disputée à titre de frappeur désigné.

Une opportunité importante

À 26 ans, le jeune homme ne se berce plus d’illusions quant à sa carrière professionnelle. Cela ne l’empêche pas de savourer pleinement ce qui lui arrive.

« En juillet, ce sera congé d’études. Donc, si ça se passe bien cette semaine avec les Grizzlies, je pourrais obtenir d’autres chances. On m’a dit que plusieurs équipes auraient des problèmes en raison des joueurs non vaccinés, donc ça me donne une opportunité », a-t-il constaté.

Pour Désilets, chaque moment dans les rangs professionnels s’avère une bénédiction. Après avoir peiné à se remettre de sa blessure en 2020, dans un été où le baseball s’est retrouvé en pause forcée en raison de la pandémie, il n’a pas eu l’occasion de se faire valoir la saison dernière.

« Cette année, les portes sont ouvertes et je suis vraiment content », a-t-il souligné.

« J’avais fait une croix là-dessus. J’en rêvais secrètement cet hiver en déblayant mon auto pour aller m’entraîner. Ça me prenait une motivation pour le faire, mais honnêtement, je n’y croyais pas. Je ne pensais pas recevoir un appel et certainement pas en début de saison de même. Tu ne peux pas dire non à ça, surtout en sachant que j’allais jouer à Québec », s’est-il réjoui.

Court séjour

Désilets ne s’éternisera pas avec les Grizzlies. En plus des matchs à Québec, il prendra la route d’Ottawa avant de dire au revoir à l’équipe.

Aussitôt arrivé, aussitôt reparti, mais pas moins comblé de l’expérience.

« Pour l’instant, c’est juste une semaine et c’est parfait pour moi. J’ai l’occasion de montrer ce que je peux faire. Ça va vite, c’est beaucoup de nouvelles choses, mais je suis préparé à ça. Je viens de faire connaissance avec les gars et ils sont vraiment contents que je sois là pour aider. »