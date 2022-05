CF Montréal: Sunusi Ibrahim se charge du Forge

Sunusi Ibrahim a inscrit un tour du chapeau et Matko Miljevic a fourni trois passes dans une victoire de 3 à 0 du CF Montréal sur le Forge FC de Hamilton en quart de finale du Championnat canadien aujourd'hui.

Devant une petite foule typique de ces rencontres et jouant avec son équipe B en raison d’une forte rotation, le Bleu-blanc-noir a amorcé avec aplomb la défense de son titre de champion canadien.

Il poursuivra sa route en visitant le Toronto FC au BMO Field lors de la demi-finale qui sera disputée dans un mois.

Les Montréalais n’ont fait qu’une bouchée de Hamilton qui n’a pas présenté son meilleur visage ce soir. Les visiteurs ont été éteints, mous et très peu énergiques, encaissant surtout les assauts montréalais pendant 90 minutes.

Duo percutant

Très agité dans ses intentions offensives, Ibrahim a rapidement pris le contrôle de la rencontre en obtenant une occasion dès la 2e minute.

C’est finalement à la 14e minute que le duo Ibrahim-Miljevic s’est mis en branle. L’Argentin a glissé une balle derrière les défenseurs adverses que le Nigérian a atteinte pour battre Tristan Henry d’un tir bas.

Miljevic a remis ça à la 22e en offrant un deux contre zéro à Kei Kamara et Irahim. Très généreux, Kamara a offert la balle à son jeune coéquipier seul à la gauche de Henry.

Puis le duo a complété son œuvre à la 49e quand Miljevic a tiré un coup de pied de coin tombant qu’Ibrahim a attaqué de la tête pour faire bouger les cordages.

À son premier match depuis le 23 octobre dernier, James Pantemis a été peu occupé et a récolté le jeu blanc.

Pas le même Forge

On n’a pas vu le même Forge que lors du dernier rendez-vous entre les deux équipes, l’automne dernier.

Ç’a surtout été frappant dans la première demi-heure au cours de laquelle Montréal a tenu la balle près de 80 % du temps.

Hamilton s’est forcé à défendre à cinq derrière, les défenseurs étant très alignés. Le hic, c’est que les joueurs montréalais passaient tout de même derrière le rideau défensif.

Et chose étrange, Hamilton a appliqué très peu de pression sur les locaux, ce qui est pourtant une bonne recette contre le CF Montréal. Pendant ce temps, c’est le Bleu-blanc-noir qui attaquait sans relâche en imposant une pression étouffante aux visiteurs.

3 0 Gardien: J. Pantemis. Défenseurs: G. Corbo, J. Waterman, 26 R. Thorkelss. Milieu: Z. Brault-Guillard, M. Choinière (remplacé par R. Zouhir à la 62e), S. Piette, Z. Bassona. Attaquant: K. Kamara, S. Ibrahim (remplacé par J. Kwizera à la 62e), M. Miljevic (remplacé par Ahmed Hamdi à la 73e). Montréal Gardien: T. Henry. Défenseurs: R. Rama, A. Achinioti-Jonsson, G. Metusala (remplacé par M. Owolabi-Belewu à la 23e). Milieu: A. Sissoko, D. Choinière (remplacé par S. Castello à la 82e), K. Bekker (remplacé par N. Jensen à la 67e), A. Hojabrpour, K. Poku. Attaquant: T. Campbell (remplacé par W. Pacius à la 67e), E. Welshman (remplacé par T. Borges à la 46e). Forge But Montréal : S. Ibrahim 3 (14e, 22e et 49e) Cartons MONTRÉAL : Z. Brault-Guillard (84e) FORGE : A. Hojabrpour (26e), A. Sissoko (47e), S. Castello (89e) TIRS ARRÊTS MTL 7 1 FOR 1 4 FAUTES HORS-JEUX MTL 12 0 FOR 12 1 COINS MTL 5 FOR 7

Bulletin

Photo Martin Alarie

9 / 10 | Sunusi Ibrahim

C’est le genre de match qu’on veut le voir jouer. Il a été très remuant dans le secteur offensif et a été récompensé avec un tour du chapeau.

9 / 10 | Matko Miljevic

On l’a senti plus en jambes et c’est tant mieux parce qu’il a bien animé le milieu de terrain, il a largement contribué à l’attaque. (photo ci-haut)

8,5 / 10 | Joel Waterman

Il semble très à l’aise au milieu de la défense centrale. Il joue avec beaucoup de calme.

8 / 10 | Kei Kamara

Impliqué défensivement et offensivement, il a été très généreux sur le second but d’Ibrahim.

7,5 / 10 | Samuel Piette

Mordant devant le rideau défensif, il vend toujours chèrement sa peau et ne lâche rien.

7,5 / 10 | Robert Thorkelsson

Jeu stable et une belle anticipation dans sa pression sur le porteur du ballon adverse.

7,5 / 10 | James Pantemis

Il a été très peu occupé, mais il a bien géré les moments où il y avait un peu d’action près de sa cage.

7,5 / 10 | Gabriele Corbo

Un match discret, mais efficace dans lequel il ne commet pas d’erreur flagrante.

7 / 10 | Zachary Brault-Guillard

Il a été efficace, mais flamboyant. On aimerait qu’il soit plus impliqué dans le jeu offensif.

7 / 10 | Zorhan Bassong

Jamais vraiment dans le pétrin dans son corridor. Il pourra varier son jeu avec le ballon, mais il rend une bonne copie.

7 / 10 | Mathieu Choinière

L’effort y était même s’il a eu un peu moins de réussite. Il a enfilé pas mal de minutes dernièrement.

7 / 10 | Rida Zouhir

Une belle intensité et une volonté de provoquer des choses quand c’était possible.

7 / 10 | Ahmed Hamdi

Il est dynamique et affiche une envie de déranger dans le dernier tiers adverse.

7 / 10 | Jojea Kwizera

Il manque un peu de précision par moment, mais il remue et tente des choses. C’est un beau projet.

Wilfried Nancy a beaucoup aimé l’attitude de son équipe

C’est avec son équipe B que le CF Montréal a facilement disposé du Forge FC de Hamilton, mais n’allez pas dire ça à Wilfried Nancy.

« Ce n’est pas l’équipe B, je n’aime pas trop ce terme. Je suis surtout content de l’attitude et je ne suis pas surpris. Ça renforce la façon dont les gars s’entraînent. »

Sa formation a rebondi après avoir subi deux revers consécutifs en MLS la semaine dernière. Dimanche dernier contre Salt Lake, Nancy n’avait pas aimé le match de son équipe, mais aujourd'hui ses hommes lui ont donné exactement ce qu’il voulait.

« Les gars ont été très patients avec la balle, ça rend le jeu difficile pour l’adversaire et ils peuvent mieux trouver les espaces. »

Des progrès

L’attaque est venue de Sunusi Ibrahim qui a marqué les trois buts des siens. Avouons qu’on s’attendait plus à voir Kei Kamara terroriser Triston Henry.

Nancy a expliqué que le jeune attaquant de 19 ans était toujours un projet et qu’il fallait lui inculquer une méthode de travail.

« Sunu est un jeune et à l’entraînement, il travaille bien, mais il a besoin qu’on le pousse tout le temps pour répéter et pour qu’il se mette en danger. »

« C’est sa récompense. Il a aussi été intéressant dans le jeu et il l’a été par ses coéquipiers qui lui ont rendu la tâche facile par les déplacements et les mouvements. »

Quant à Matko Miljevic, auteur de trois passes, Nancy a aimé son match, mais il va aussi s’asseoir avec lui afin de travailler sur certains points.

« Il me fait penser à Joaquin, a soutenu l’entraîneur-chef. C’est tout nouveau pour lui parce qu’en Argentine, on ne lui demandait pas autant de défendre et d’attaquer. Il faut qu’il soit plus constant pendant les matchs sur le long terme. Il doit purifier son jeu, il a tendance à ralentir le jeu alors qu’il est très bon pour l’accélérer. »

Mauvaise demie

Appelé à expliquer la performance éteinte de son équipe, Bobby Smyrniotis a été limpide.

« C’est la pire demie de foot de nos trois années et demie d’existence qu’on a jouée en première mi-temps. On n’avait pas l’énergie nécessaire. »

« Peut-être qu’ils ont joué leur pire demie parce qu’on a été très bons, ils n’ont pas eu la chance de faire ce qu’ils voulaient », a répliqué Wilfried Nancy un peu plus tard.

Selon Smyrniotis, son équipe a été dépassée par un Bleu-blanc-noir plus en jambes.

« Ils ont fait une grosse rotation et on a pu voir qu’ils avaient beaucoup de jambes fraîches. »