«Top Gun: Maverick»: Des attentes élevées au box-office

Attendue depuis des années, mais repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie, la suite du film culte Top Gun atterrit enfin sur les écrans de la planète cette semaine. Et selon les estimations des experts, la superproduction hollywoodienne devrait permettre à Tom Cruise d’enregistrer le meilleur démarrage de sa carrière au box-office mondial.

Selon le magazine Variety, Top Gun: Maverick pourrait récolter jusqu’à 130 M$ au box-office nord-américain cette fin de semaine, en tenant compte du fait qu’il s’agit d’un long week-end férié (le Memorial Day) aux États-Unis. Le film serait d’ailleurs présenté sur 4732 écrans en Amérique du Nord, ce qui représenterait la plus importante sortie de l’histoire.

À l’échelle mondiale, les experts s’attendent à des recettes de près de 200 M$ pour les premiers jours d’exploitation du film dans la soixantaine de pays où il prend l’affiche. Si cela se confirme, il s’agirait du meilleur démarrage pour Tom Cruise à l’international, détrônant La Momie et ses 172,3 M$ récoltés en 2017.

Au Québec, le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo, s’attend aussi à un achalandage monstre dans les salles obscures cette fin de semaine.

«Je pense que ça marcher très fort, avance-t-il. J’ai vu le film et c’est très bon. On a eu quelques bons succès aux guichets récemment avec Docteur Strange et Batman, mais je m’attends à ce que ça soit encore plus gros pour Top Gun.»

Officiellement, Top Gun: Maverick prend l’affiche ce vendredi. Mais plusieurs cinémas de la province commenceront à présenter le film dès jeudi.