Tuerie d’Uvalde: «Ça me jette à terre» - Antony Auclair

En préparation à Houston en vue de sa deuxième saison avec les Texans, Antony Auclair se dit réellement préoccupé par la tuerie dans une école d’Uvalde. L’organisation se mobilise actuellement pour venir en aide aux familles des victimes.

• À lire aussi: Trump parlera à la grand-messe au Texas du principal lobby pro-armes, malgré la fusillade

• À lire aussi: La tuerie d'Uvalde, un déjà-vu douloureux pour des familles de victimes

• À lire aussi: Le tueur du Texas, un adolescent isolé et en rupture scolaire

En plein camp printanier, l’ailier rapproché beauceron a pris la peine de répondre aux questions du Journal concernant l’horreur sans nom survenue mardi au Texas. Pour celui qui passe la majeure partie de son année à Houston, le choc a été brutal.

«Je me remets en question sur plein d’affaires. C’est assez spécial d’imaginer que tu t’en vas dans n’importe quelle épicerie ou n’importe quelle école et tu peux te faire tirer dessus.

«Ça me confirme que mon futur se trouve au Québec. Je ne me vois pas m’installer là-bas à long terme. Ça me touche beaucoup ce qui se passe. Je suis un gars qui a le bonheur des gens à cœur dans la société en général. Ce qui arrive, ça me jette à terre pas mal», a-t-il confié.

Des gens touchés de près

Même si les quartiers généraux des Texans sont établis à quatre heures de route d’Uvalde, l’organisation n’est pas moins sensible aux tristes événements qui ont pris la vie de 19 enfants et deux adultes. Selon Auclair, plusieurs coéquipiers qui ont des enfants ont d’ailleurs décidé de les retirer de leurs écoles respectives.

Lovie Smith, l’entraîneur-chef de l’équipe, est originaire du Texas. Le directeur de l’équipe de thérapeutes sportifs, Roland Ramirez, a même été à l’école primaire d’Uvalde, tout jeune. Bref, le cœur des Texans saigne.

«On est dans la communauté du Texas et comme équipe, on s’est parlé de ces événements ce matin. On regarde ce qu’on pourrait faire pour aider les gens qui ont perdu des enfants.

«C’est la deuxième fois en deux semaines qu’on a ce genre de discussion, après les événements de Buffalo. Quand on le vit de près, ça devient terrorisant. On n’est à l’abri de rien et même si on nous dit que les États-Unis, c’est l’un des pays les plus sécuritaires au monde, on a de la misère à protéger la population. C’est contradictoire comme message», a déploré Auclair.

Changements attendus

Le joueur de 29 ans, qui en sera à sa sixième saison dans la NFL, ne cache pas que les innombrables folies meurtrières qui surviennent aux États-Unis sont de plus en plus lourdes.

Il souhaite de tout cœur que la tragédie d’Uvalde devienne enfin celle de trop pour orchestrer un réel changement.

«Normalement, il y a des prières et les gens avancent. En ce moment, on sent qu’il est vraiment temps que les choses bougent.

«La liberté d’expression va peut-être trop loin. Dans les attentats de Buffalo, l’individu avait dit qu’il allait commettre ce genre de geste et il n’a jamais été arrêté. Les réseaux sociaux permettent de rassembler des gens qui pensent les mêmes choses et de former des groupes qui propagent la haine. Où est-ce qu’on trace la ligne?», s’est-il questionné.

Quant à l’éternelle question du droit de posséder des armes à feu, Auclair ne peut que constater à quel point il sera difficile de changer les mentalités.

«On a passé le point de non-retour et ce sera difficile de retirer les armes à feu aux gens qui en ont. Il faut au moins qu’il y ait plus de restrictions, que les antécédents soient vérifiés», s’est exprimé l’ancien du Rouge et Or.