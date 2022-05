Un investissement majeur pour encourager le prêt-à-manger au Québec

Le groupe alimentaire Claridge a annoncé mercredi un investissement stratégique de 40 millions $ dans l’entreprise de prêt-à-manger Repas We Cook, qui se présente comme le chef de file de ce secteur.

L’investissement a pour objectif de stimuler le développement de l’industrie de la transformation alimentaire au Québec.

Le dépositaire de cet investissement, Repas WeCook, est une entreprise fondée en 2013 spécialisée dans le prêt-à-manger, soit des plats préparés préalablement à la livraison.

Investissement Québec co-investit une somme de 13 millions de dollars, tandis que Desjardins Capital investit pour la troisième fois dans l’entreprise, à hauteur de trois millions de dollars.

Cet investissement fait suite à l’annonce faite le 25 janvier dernier de la création d’un nouveau véhicule d’investissement par le groupe Claridge, pour soutenir les entreprises de transformation alimentaire du Québec.

Devenir une référence

«Nous voulons être reconnus comme étant clairement la marque de référence du prêt-à-manger pour tous les Canadiens», a indiqué Étienne Plourde, fondateur et président-directeur général de Repas WeCook, par voie de communiqué.

Basé à Montréal, Repas WeCook propose des repas cuisinés, prêts-à-manger, et prônes le local et le zéro gaspillage. L’entreprise dit livrer plus de 4 millions de repas par année en Ontario et au Québec et souhaite, grâce à cet investissement majeur, accélérer la progression de ses ventes annuelles.