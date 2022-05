Un nouveau permis de travail pour les immigrants québécois

Une nouvelle option de permis de travail est désormais proposée pour les étrangers qui souhaiteraient venir s’établir au Québec. Celle-ci leur permettra de passer par un processus accéléré afin de faire face à la pénurie de main-d’œuvre.

Le Programme de mobilité internationale plus (PMI+) ouvre ainsi la voie aux travailleurs qualifiés pour venir s’installer et travailler plus tôt dans la province, plutôt que d’attendre l’approbation de leur demande de résidence permanente.

«Nous reconnaissons que les pénuries de main-d’œuvre sont particulièrement graves pour de nombreux secteurs au Québec, et l’initiative du PMI+ accélérera l’arrivée de travailleurs qualifiés dans la province et aidera les nouveaux arrivants à s’installer rapidement dans leurs nouvelles collectivités», a indiqué mardi par communiqué le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser.

Pour être admissible, le candidat doit vivre à l’extérieur du Québec, détenir un certificat de sélection du Québec (CSQ), avoir reçu une lettre d’invitation dans le cadre du PMI+ du ministère de l’Immigration du Québec et soumettre une demande complète de permis de travail.

Une fois la demande approuvée, le permis de travail sera valide pendant une période de trois ans. Les proches du candidat pourront aussi obtenir des permis de travail ou d’études.

Près de 14 700 demandes au titre de ce nouveau permis seront acceptées pour l’année 2022 afin de rendre admissibles des personnes qui ont reçu le CSQ au cours des dernières années. Seules 7350 demandes seront approuvées à partir de 2023.

Rappelons que le Québec est responsable de la sélection des immigrants qui souhaitent venir dans la province dans certaines catégories, dont l’immigration économique.