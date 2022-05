Visites, jumelages, activités, sorties : brisons l’isolement des aînés!

Enfant-aîné, un lien unique

Le lien enfant-personne âgée est précieux. Qu’il s’agisse des grands-parents de ces jeunes, mais aussi de parfaits étrangers qui, au fil des rencontres, deviendront des figures importantes pour eux. Et vice-versa. De tels liens sont possibles grâce aux jumelages enfants-aînés proposés par différents organismes, en quelques endroits. En raison de la situation sanitaire actuelle, plutôt que des visites en personne, il peut s’agir de rencontres virtuelles ou de courriers échangés.

De même, des jumelages bénévoles-aînés sont proposés par l’intermédiaire des ressources de proximité et des organismes, comme Les Petits Frères et Contact-Aînés.

Voir du monde, de belles choses, interagir

C’est souvent par des goûts, intérêts et activités partagés que se créent des liens amicaux. Les sorties culturelles peuvent mener vers des rencontres intéressantes. Ou à tout le moins, on sort, on voit du monde, on n’est plus seul et l’on s’imprègne de ce qui nous fait vibrer. Par exemple : une sortie au musée, au théâtre, à un concert, un spectacle d’humour ou de danse.

S’inscrire à un cours, un atelier, ouvre aussi la porte à sortir de sa coquille et se retrouver dans un groupe sympa. Atelier créatif, culinaire, de langue, d’informatique, cours de mise en forme, de yoga, clubs de marche, d’observation des oiseaux, de pétanque, les choix sont pluriels. On regarde l’offre de sa municipalité ou les cours offerts par des organismes, petites et moyennes entreprises.

Envie d’interagir au sein d’un groupe où la discussion est sollicitée? Les clubs de lecture, de poésie ainsi que les cercles philosophiques sont tout indiqués. Enfin, rejoindre les membres d’un jardin communautaire est une autre — et fort agréable — initiative pour rencontrer des gens tout en bénéficiant du grand air et en posant un geste bénéfique pour la planète.

Trouver l’âme sœur ou un compagnon / une compagne

Pour ceux et celles qui sont à la recherche de l’âme sœur ou simplement d’une personne avec qui partager des activités communes, les clubs de rencontre figurent parmi les avenues explorées les plus actuelles. On veille alors à opter pour un site/club sérieux, on pose toutes les questions qui nous préoccupent et l’on respecte à la lettre les règles de sécurité des premières rencontres.

Des organismes en renfort pour les plus isolés

Par ailleurs, pour les personnes marginalisées, ayant peu, pas ou plus aucun contact avec d’autres, et ce, pour diverses raisons, il est bon de savoir qu’il existe des ressources pour favoriser la reconnexion avec l’entourage. Par exemple Centraide, qui propose différentes pistes de solutions en partenariat avec des organismes du milieu, dans presque chacune des régions du Québec. D’autres organismes font aussi ce lien.

Aussi, les centres d’écoute téléphonique, présents dans de nombreuses régions, s’avèrent des outils très utiles pour se confier à un professionnel et trouver des solutions à l’isolement.