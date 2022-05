17 jours de créations et aussi de découvertes

Après deux éditions bouleversées par la pandémie, le Carrefour international de théâtre lance sa grande fête annuelle, ce soir, avec une production d’une compagnie française et la toute nouvelle édition du spectacle Où tu vas quand tu dors en marchant...?

Virtuelle en 2020 et présentée en mode hybride l’année dernière, cette 22e édition, qui se déroulera jusqu’au 11 juin, est constituée de 10 spectacles en salle, trois spectacles à l’extérieur, avec des lectures et des laboratoires de création.

Les compagnies théâtrales en vedette viennent de la France, de Londres, de Los Angeles, de la Belgique et du Québec.

«C’est le grand retour des productions internationales», a fait remarquer la directrice artistique Marie Gignac, avec la présence de compagnies théâtrales de France, de Londres, de Los Angeles et de la Belgique.

Le coup d’envoi sera donné ce soir, à 19h30, à La Bordée, avec Désobéir, de la compagnie française Les Cambrioleurs. La création de Julie Berès, qui sera aussi présentée vendredi (19h30) et samedi (14h), raconte le parcours de quatre jeunes femmes dans la vingtaine issues de l’immigration et vivant en banlieue parisienne.

Photo courtoisie, Axelle de Russé

«Les quatre comédiennes nous racontent avec une énergie absolument explosive et tout à fait contagieuse comment elles ont conquis leur liberté, qu’elles sont arrivées à se libérer du joug du patriarcat et de la religion. C’est très joyeux, très vitaminé et contagieux. C’est à la fois un manifeste et une fête», a décrit Marie Gignac.

75 interprètes

À 21h, au parc des Moulins, sur le site de l’ancien Jardin zoologique de Québec, la septième édition du spectacle déambulatoire Où tu vas quand tu dors en marchant... ? se mettra en branle avec des incursions dans cinq univers totalement différents. On retrouvera 75 interprètes. C’est gratuit et c’est présenté les jeudis, vendredis et samedis, de 21h à 23h.

Demain, samedi et dimanche, à la salle Multi, le spectacle White Out, d’Anne-Marie Ouellet, mettra en scène, dans une chambre toute blanche, sur le bord de la mer, une femme aux prises avec la disparition de l’être aimé.

Le personnage de cette création de la compagnie L’eau du Bain, de Chelsea, est inspiré du roman La maladie de la mort de Marguerite Duras.

«Le white-out est un phénomène qui nous fait perdre nos repères spatio-temporels en nous aveuglant de blancheur, comme lors de certains phénomènes météorologiques, comme une forte tempête de neige, un blizzard ou une brume très dense. Cet effet est recréé sur scène d’une façon assez spectaculaire, qui allie lumières, projections vidéo et qui bouscule nos perceptions», a indiqué la directrice artistique Marie Gignac.

NOMINATION À LA BORDÉE

Rosie Belley a été nommée codirectrice générale et directrice administrative du théâtre La Bordée.

Responsable des projets spéciaux depuis 2017 et adjointe à la direction artistique depuis l’an dernier, elle assumera la codirection de l’institution théâtrale du quartier Saint-Roch avec le directeur artistique Michel Nadeau.

«Je suis reconnaissante et touchée de la confiance que m’accorde le conseil d’administration, mais aussi fière de pouvoir poursuivre mon parcours professionnel dans l’institution qui m’a donné ma première chance», a-t-elle indiqué.