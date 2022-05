25 cas confirmés de la variole du singe au Québec

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a fait le point sur la situation de la variole simienne au Québec jeudi matin.

À ce jour, 25 cas de la variole du singe ont été confirmés au Québec; d'autres cas sont actuellement en observation.

«Il s'agit d'une situation particulière qui est certainement préoccupante», a affirmé le Dr Boileau en conférence de presse.

Lors de son point de presse, le Dr Boileau était accompagné de la Dre Geneviève Bergeron, responsable médicale, urgence sanitaire et maladies infectieuses à la Direction régionale de santé publique de Montréal et de la Dre Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, professeure titulaire à l'Université de Montréal et présidente du CIQ.

En grande majorité, le virus touche les hommes ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes sur une période prolongée. Les symptômes sont des lésions cutanées au niveau de la bouche et des organes génitaux.

Les individus aux prises avec de tels symptômes sont invités à consulter un professionnel de la santé dans les délais les plus brefs pour une évaluation.

Les doses de vaccins au virus fournies par le gouvernement fédéral seront offertes aux individus ayant eu un contact étroit avec une personne infectée ou qui présente des symptômes propres au virus.

En cas de contact, le Dr Boileau demande aux gens concernés de surveiller leur état de santé. Les personnes infectées doivent s’isoler et couvrir leurs lésions ainsi que porter un masque lors d’un contact.

«Nous ne sommes pas dans une situation où il y a une contagion très vive et importante [...] mais ça demeure sérieux», a dit le Dr Boileau en conférence de presse.