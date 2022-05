5 conseils à suivre avant de prendre la route cet été

Les vacances d’été au Québec, ça se passe souvent sur les routes. Que vous vous rendiez au chalet le temps d’un week-end ou en Gaspésie pour deux semaines, la voiture est l’alliée de vos escapades.

Voici quelques conseils à suivre avant d’emprunter la route cet été.

1. Planifiez votre trajet... et les arrêts

Getty Images/iStockphoto

«La route fait partie du voyage». Si vous concevez les vacances ainsi, vous serez probablement moins pressé d’avaler les kilomètres pour arriver à destination.

Il est également recommandé de faire une pause de conduite toutes les deux heures pour éviter la fatigue au volant. Si vous le pouvez, profitez-en pour changer de conducteur et vous délier les jambes!

Planifiez votre trajet efficacement sans toutefois vous surcharger et ajoutez des arrêts intéressants (une forêt, un casse-croûte, un lac, par exemple) plutôt que d’arrêter n’importe où quand la fatigue se fait sentir. En ayant des objectifs clairs en tête, vous éviterez d’accumuler de l’impatience.

2. Optez pour un véhicule qui vous plaît

Vous n’avez pas envie de prendre la route avec votre voiture actuelle? Peut-être qu’elle ne correspond plus à vos besoins, qu’elle a trop de kilomètres au compteur ou qu’il est simplement venu l’heure de faire un changement.

Si vous cherchez un nouveau véhicule, faites un tour du côté de chez HGrégoire: l’entreprise québécoise possède le plus grand inventaire de véhicules. Elle ne vend que des voitures de qualité certifiées, inspectées en 150 points, qui comprennent une garantie de 7 jours. Au volant de l’une de leurs voitures, vous partirez la tête tranquille!

3. Prenez rendez-vous au garage

Getty Images/iStockphoto

Afin de prévenir le plus possible les imprévus sur la route, apportez votre véhicule chez un garagiste pour faire vérifier les pneus, les freins, les feux, le niveau des liquides, la batterie et les essuie-glaces.

Prévoyez ce rendez-vous quelques semaines avant le grand départ: vous n’êtes pas seul à réserver ce moment avec un professionnel, et les plages horaires se remplissent rapidement à cette période de l’année.

Si vous comptez parcourir plusieurs milliers de kilomètres, assurez-vous également d’effectuer une vérification mécanique à mi-chemin et au retour de votre destination.

4. Apportez un ensemble de dépannage

Getty Images/iStockphoto

Pneu de secours et outils de base (câbles de démarrage, clé à molette, pince, etc.) devraient toujours faire partie de vos bagages. Bien sûr, personne ne vous demande d’être mécanicien, mais ces quelques outils pourraient vous être fort utiles en cas de pépin.

5. Vérifiez vos assurances

Getty Images/iStockphoto

Voyage, habitation et voiture: prenez soin de vérifier que vos assurances couvrent tous les scénarios possibles (maladie, bris, feu, vol, etc.) Passez un coup de fil à votre compagnie et bonifiez vos primes au besoin. De même, vérifiez que tous les membres de votre famille sont inscrits au dossier.

Enfin, laissez place à l’imprévu. Après tout, il faut s’amuser! À trop planifier, on laisse de côté la spontanéité, qui est bien souvent la clé des meilleurs souvenirs!

