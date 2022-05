80 000 photos de Québécois ordinaires

Le photographe que l’on filme, c’est un peu « l’arroseur arrosé », c’est-à-dire celui qui subit le sort même qu’il a fait subir aux autres.

En braquant sa caméra sur Gabor Szilasi, la jeune réalisatrice Joannie Lafrenière, qui est elle-même photographe, n’a fait que répéter ce que le célèbre photographe montréalais d’origine hongroise s’est permis sur des milliers et des milliers de gens. Plus de 80 000 négatifs de tous les Québécois ordinaires qu’il a photographiés sont désormais assurés de la vie éternelle dans les voûtes de Bibliothèque et Archives Canada.

Même si cet homme que tous appellent simplement de son prénom Gabor est à la fin d’une carrière aussi mémorable que celle d’Henri Cartier-Bresson, l’un des plus célèbres photographes de l’histoire, trop peu le connaissent, même si la plupart ont pu voir de ses photos. J’ai croisé Gabor quelques fois, il y a longtemps, alors qu’il exerçait son métier à l’Office du film du Québec. Des centaines d’étudiants en photographie du Cégep du Vieux Montréal et de l’Université Concordia se souviendront longtemps de ce professeur chaleureux et volubile, qui s’émerveille encore après tant d’années de la magie qui s’opère dans une chambre noire.

GABOR TOMBE AMOUREUX

Comme les producteurs de cinéma Robert Lantos et André Link, bien connus chez nous, Gabor s’enfuit de Hongrie en 1956 lorsque le gouvernement communiste écrasa sans pitié la révolte citoyenne. Un peu plus âgé que ses deux compatriotes hongrois Lantos et Link, Gabor avait d’abord tenté de s’enfuir de Budapest en 1949, mais il avait été repris et jeté en prison. Après un bref séjour à Paris, Gabor s’installa à Montréal. Comme Michel Brault et Pierre Perrault (les réalisateurs du film Pour la suite du monde), il tomba amoureux des gens de L’Île-aux-Coudres, de Charlevoix et du Bas-du-Fleuve. Gabor les a photographiés sous tous les angles.

Le documentaire de Joannie Lafrenière ne cesse de montrer le héros avec son appareil-photo collé sur l’œil comme s’il s’agissait d’un monocle ou d’un cache-œil. L’une des choses que le film réussit le mieux est de faire apparaître sur grand écran en noir et blanc l’image en couleurs que Gabor vient de figer dans son appareil-photo. Cette astuce a le mérite de nous faire voir qu’une fois cadrée par un photographe génial, une scène qui paraissait banale même en couleurs se révèle exceptionnelle en noir et blanc.

UN PAN DE NOTRE HISTOIRE

Le film de Joannie, qui a déjà fait la tournée de plusieurs festivals, dont les Hot Docs de Toronto, le festival du film d’Atlanta et Vues sur mer de Gaspé, où on lui a décerné une mention spéciale, sera lancé demain soir (vendredi) au Cinéma Beaubien. Il sera ensuite présenté au Cinéma Le Clap de Sainte-Foy, puis à la Maison du cinéma de Sherbrooke.

Le documentaire montre souvent Gabor réfléchissant à haute voix. « La photo, laisse-t‐il tomber, c’est un poème, alors que le cinéma, c’est un roman ! »

Si j’avais à paraphraser Gabor, je dirais plutôt du film de Joannie Lafenière qu’il s’agit d’un « roman-fleuve ». D’une durée de 1 heure et 41 minutes, son film est souvent répétitif et traîne en longueur. La réalisatrice aurait tout intérêt à prendre quelque distance et à le revoir. Elle constaterait sans doute qu’elle s’est laissé emporter par l’incontestable bienveillance et l’évidente humanité de ce photographe hors du commun dont les photos marquent tout un pan de notre histoire. « Mon père, dit fort justement sa fille Andréa, c’est juste de la créativité et de l’amour ! »