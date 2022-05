Alliance de Montréal: «trop de hauts et de bas»

HAMILTON - L’entraîneur-chef de l’Alliance de Montréal, Vincent Lavandier, est un drôle de moineau : il estimait ainsi pouvoir écrire «une dissertation» sur ce que l’équipe pouvait retenir de la défaite subie à son premier match, mercredi soir, à Hamilton.

«On apprend qu’il faut plus de régularité dans le match parce que nous avons trop de hauts et de bas, il n’y a pas de doute, a d’abord identifié l’instructeur français, à propos du revers de 80 à 72 face aux Honey Badgers. On apprend aussi qu’il faut être plus opportunistes quand on a des paniers faciles. Il va falloir travailler encore plus dur.»

Somme toute de bonne humeur dans les circonstances, Lavandier a convenu qu’il a aussi éprouvé certaines difficultés avec les officiels. Pendant le match, il a notamment été possible de voir l’entraîneur demander clairement un arrêt de jeu, lequel n’a pas été accordé. L’adversaire a enchaîné avec un important panier de trois points sur la séquence suivante.

«On va dire que c’est mon accent français qui est mal compris à Hamilton, je ne sais pas, a blagué l’homme de 50 ans, s’avançant sur un terrain glissant. Ou alors c’est pour souhaiter la bienvenue de la part des officiels à un "Frenchy" qui, en plus, dirige une équipe québécoise. Au final, ce n’est pas grave, car ça ne se joue pas forcément là-dessus.»

S’acclimater rapidement

On va attendre un peu avant d’amener l’éternel débat entre les francophones et les anglophones au sein de la Ligue élite canadienne de basketball... Par-dessus tout, Lavandier convient d’ailleurs que c’est d’abord à ses joueurs de faire leur travail afin de dicter l’allure des matchs.

«J’ai trouvé mes joueurs très calmes, malgré tout, car il y a eu des contacts qui auraient dû être sifflés des deux côtés, a mentionné l’entraîneur. La régularité doit être faite par tout le monde et par nous, en premier. Il va falloir s’acclimater vite.»

En effet, l’Alliance disputera son deuxième match, dès dimanche à l’Auditorium de Verdun. Il s’agira alors de la grande ouverture à domicile, à guichets fermés, devant 3700 spectateurs. Les Shooting Stars de Scarborough seront les visiteurs.

«Je pense que l’équipe a envie de bien faire, elle aura besoin de soutien. Et je suis sûr que les Montréalais seront au rendez-vous pour nous soutenir et nous pousser à aller encore plus vite et plus haut, a évoqué Lavandier. Il faudra aussi gérer l’émotion des joueurs, particulièrement nos Montréalais.»