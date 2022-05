Émue, mais sereine, Ellen DeGeneres a salué pour la dernière fois le public de son talk-show après 19 saisons en ondes, jeudi. « Ce n’est pas la fin de notre relation », lui a promis l’humoriste américaine.

L’émotion était palpable – même à travers nos écrans – jeudi après-midi. C’est sous un tonnerre d’applaudissements et de cris qu’Ellen DeGeneres a été accueillie par un public composé de fans, mais également de certains de ses proches, dont sa femme, Portia De Rossi.

Une impressionnante déferlante d’amour que l’animatrice a accueillie, les yeux humides, la main sur le cœur.

« Cette émission a changé ma vie à tout jamais. Elle a été la plus belle expérience de toute ma vie, encore plus que je n’aurais jamais pu imaginer dans mes rêves les plus fous », a annoncé Ellen DeGeneres, réprimant un sanglot.

C’est lorsque son complice des dernières années, DJ tWitch, est venu la rejoindre pour danser auprès de ses fans qu’Ellen DeGeneres a finalement essuyé quelques larmes avant de se déhancher sur l’air de Best of My Love, classique du groupe The Emotions.

Capture d’écran

Les plus grandes stars

Depuis 2003, Ellen DeGeneres a piloté plus de 3200 épisodes de son Ellen DeGeneres Show, accueillant sur son plateau certaines des plus grandes vedettes de la planète, de Barack Obama à Adele, en passant par Cher, Céline Dion, Prince, Madonna et Meryl Streep.

Par sa présence en ondes à heure de grande écoute, l’animatrice ouvertement homosexuelle a également fait grandement avancer la cause des gais et lesbiennes. Elle n’a pas manqué de souligner cet important fait d’armes au cours de l’ultime épisode où elle recevait Jennifer Aniston, Billie Eilish et P!nk.

« Il y a 20 ans, alors qu’on voulait lancer cette émission, personne ne croyait que ça marcherait. Pas parce qu’il s’agissait d’une émission différente, mais parce que moi, j’étais différente », a avancé Ellen DeGeneres.

Controverse

Le succès considérable de l’émission a toutefois été assombri par des allégations persistantes voulant que l’animatrice et son équipe entretiennent un environnement de travail toxique, révélées par plusieurs médias américains, en 2020.

Sans jamais faire d’allusion directe à ces allégations lors de l’épisode de jeudi, Ellen DeGeneres a toutefois pris soin de remercier à maintes reprises l’entièreté de son équipe, la qualifiant de « famille » à ses yeux.

Et c’est à ses fans, fidèles depuis deux décennies, qu’elle a réservé le mot de la fin.

« Merci d’avoir fait ce voyage avec moi. Je ressens cet amour, et je vous le retourne », a finalement conclu l'animatrice avant de quitter le plateau pour une dernière fois.