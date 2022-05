LPGA: Maude-Aimée Leblanc en position délicate

Maude-Aimée Leblanc n’a jamais été en mesure d’imposer son rythme dans son deuxième duel de la phase de groupes du tournoi Bank of Hope, à Las Vegas. Tirant de l’arrière par six trous après avoir parcouru 13 des 18 verts, elle a concédé la victoire à la Thaïlandaise Moriya Jutanugarn, jeudi.

La Québécoise s’est rapidement creusé un trou face à sa rivale, perdant le troisième fanion et le suivant. Son seul moment de réjouissance est arrivé au sixième trou, quand elle a coupé l’avance de son adversaire de moitié.

Jutanugarn a porté le coup de grâce entre le huitième et le 13e, où elle a enlevé cinq des six trous.

Avec une défaite et un match nul, disputé la veille face à la Sud-Coréenne Jeongeun Lee, Leblanc est en bien mauvaise posture, puisque seule la première de chaque groupe accède à la phase par élimination directe. Lee a la même fiche (0-1-1) tandis que Jutanugarn (1-0-1) et la Sud-Africaine Ashleigh Buhai (1-0-1) présentent le même rendement dans le Groupe 9. Cette dernière sera d’ailleurs l’adversaire de Leblanc, vendredi.

Aucune autre représentante de l’unifolié ne participe à cet événement.

Congestion au sommet au Challenge Charles Schwab

Pas moins de huit golfeurs partagent le premier rang du Challenge Charles Schwab après 18 trous, dont le Canadien Nick Taylor. Ils ont ainsi remis une première carte de 66 (-4), à Fort Worth, au Texas.

Outre Taylor, l’Australien Cam Davis, ainsi que les Américains Patrick Reed, Webb Simpson, Scottie Scheffler, Chris Kirk, Harold Varner III et Beau Hossler sont tous au sommet.

Le représentant de l’unifolié a vécu une journée haute en couleur, lui qui a réussi un aigle, en plus de caler quatre oiselets et deux bogueys. Son coup d’éclat est survenu au 12e fanion, alors que 95 verges le séparaient du trou après sa première frappe. Son deuxième coup, sur cette normale 4, a d’abord rebondi quelques verges plus loin que la coupe, avant de revenir grâce à l’effet rétro.

Un seul autre membre de la feuille d’érable est présent à ce tournoi, soit Adam Svensson. Ce dernier a retranché un coup à la normale de 70, en raison de trois oiselets et deux bogueys, tous inscrits sur sa deuxième moitié de parcours. Il pointe ainsi à égalité au 26e rang.