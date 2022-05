Décision de la Cour suprême demain: quelle peine pour le tueur de la mosquée?

C’est vendredi matin que la Cour suprême du Canada fera connaitre sa décision sur le nombre d’années de prison que devra purger Alexandre Bissonnette avant d’avoir le droit à une libération conditionnelle.

La communauté juridique du Canada aura les yeux tournés vers le plus haut tribunal du pays à Ottawa vendredi matin alors que la décision sur la sentence ultime que recevra le tueur de la mosquée sera connue vers 9h45. Le Journal couvrira la décision ainsi que les nombreuses réactions qui risquent d’en découler toute la journée journaldequebec.com.

Le 29 janvier 2017, Alexandre Bissonnette entait dans la grande mosquée de Québec muni d’une arme semi-automatique et d’un pistolet alors que 46 personnes étaient réunies pour la prière du soir. En moins de deux minutes, l’accusé maintenant âgé de 32 ans a fait six morts et blessé gravement cinq autres personnes.

Dans le contexte de meurtres multiples, le ministère public avait demandé d’appliquer la disposition 745.51 du Code criminel adopté par les conservateurs en 2011 sur l’addition des périodes d’inadmissibilité avant la possibilité d’une libération conditionnelle. Ainsi, Bissonnette risquait 150 ans de prison ferme.

40 ans

Le juge de première instance, François Huot, a toutefois établi que la disposition 745.51 permettant l’addition des périodes d’inéligibilité par bloc de 25 ans était inconstitutionnelle vis-à-vis la Charte des droits et libertés canadienne.

Comme remède, il a invalidé la disposition et réécrit la loi pour octroyer aux juges le pouvoir discrétionnaire de déterminer les périodes d’inadmissibilité. Il en vient dont à la conclusion qu’une peine de 40 ans et juste et appropriée pour Bissonnette.

Retour à 25 ans

Portés devant la Cour d’appel, les trois juges ont également estimé que la disposition 745.51 était inconstitutionnelle. Pour eux, l’imposition d’une peine de prison ferme supérieure à 25 ans est «absurde», «dégradante» et «exagérément disproportionnée».

La peine de Bissonnette a donc été ramenée à une sentence à vie sans possibilité de libération avant 25 ans, mais la Cour suprême s’en est mêlé. Lors des auditions, le juge en chef Richard Wagner a aussi donné l’impression qu’il penchait en faveur de l’inconstitutionnalité.

Il a notamment parlé de «peines absurdes» qui visent à «plaire à la galerie» pour parler des bloc de 25 ans. Or, les huit autres juges ont aussi posé des questions qui permettaient de croire à des dissensions chez les magistrats.

Larges répercussions

La décision rendue à 9h45 aura sans doute plusieurs répercussions tant au niveau politique que pour la communauté musulmane et même, pour certains meurtriers. Le professeur à la retraite émérite de l’Université Laval Jacques Deslauriers indique que le législateur pourrait être appelé «à réviser ses positions» si la Cour suprême l’exige dans sa décision, ou encore «accepter la décision telle que présentée».

La communauté musulmane demande quant à elle une décision qui pourra être appliquée d’un océan à l’autre tout en estimant qu’un crime haineux mérite une sentence exemplaire.

«On peut s’attendre aux deux extrêmes», a dit le président de la mosquée de Québec Mohamed Labidi. «J’espère que les familles vont vivre tranquille après», a-t-il dit en espérant une sentence qui les satisfera sans toutefois se prononcer.

D’ailleurs, plusieurs tueurs à travers le Canada qui sont soumis à la disposition 745.51 risquent d’être attentifs. C’est le cas de Carl Girouard, le tueur de l’Halloween, reconnu coupable de deux meurtres prémédités la semaine dernière ou encore de Alek Minassian, qui a tué 10 personnes avec un camion-bélier dans les rues de Toronto en 2018 dont la sentence est suspendue en attendant l’arrêt Bissonnette.

Justin Bourque, condamné à 75 ans de prison pour la mort de trois policiers de la GRC à Moncton pourrait aussi demander que sa peine soit révisée. «Il va falloir que ceux qui sont concernés fassent une demande devant les tribunaux, ça ne peut pas avoir un effet automatique», explique l’ancien professeur Deslauriers.