Formule inspirée du modèle ontarien: des éducatrices de services de garde en classe

À la rentrée, une centaine d’école participeront à un projet-pilote qui permettra à des éducatrices de services de garde ou des éducatrices spécialisée d’aller prêter main-forte aux enseignants en classe, une formule inspirée du modèle ontarien.

Cette mesure, qui découle du Plan de relance pour la réussite éducative, visait seulement huit écoles lors de l’ébauche du projet-pilote présenté par le ministère de l’Éducation au réseau scolaire l’automne dernier.

Au fil des mois, le projet a toutefois pris du galon. Pour l’année 2022-2023, 100 écoles se partageront 10,5 millions $, ce qui permettra d’embaucher des «aide à la classe» dans au moins deux groupes.

Les équipes qui participeront à ce projet-pilote d’une durée de deux ans seront suivies par des chercheurs qui évalueront les retombées de cette formule.

À l’échelle locale, un modèle semblable est déjà en place dans quelques écoles de la région de Québec, rattachées au centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.

À l’école primaire du Harfang-des-Neiges, à Stoneham, l’éducatrice de service de garde Julie Bouchard fait équipe depuis janvier avec l’enseignante Véronique Boudreau dans une classe de maternelle 5 ans, où les besoins sont grands.

Mme Bouchard connaissait déjà très bien les enfants puisqu’elle est responsable de ce même groupe «rock and roll» pendant les heures de services de garde. Elle est maintenant présente en classe deux heures par jour pour épauler Véronique dans la gestion de classe.

«Je vais mettre une main sur l’épaule d’un enfant agité, je gère des conflits. J’interviens au même niveau que Véronique, mais uniquement sur les comportements», explique-t-elle.

Il s’agit d’une véritable « formule gagnante» qui fait toute la différence, selon l’enseignante.

«C’est bon pour les enfants, qui ont déjà un lien avec Julie, et qui ont vraiment besoin de stabilité. Et pour moi, ça fait toute la différence», affirme Mme Boudreau.

À la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), on se réjouit de la mise en place de ce projet-pilote qui pourrait aider à la rétention du personnel dans les services de garde scolaire, où le recrutement est difficile en raison de l’horaire de travail qui comprend des périodes tôt le matin, le midi et en fin de journée.

«On vit énormément de précarité d’emploi, alors on trouve que c’est un excellent tremplin pour obtenir plus d’heures et se sentir beaucoup plus inclus dans l’école», affirme son président, Éric Pronovost.

Ce dernier estime que les fonctions «d’aide à la classe» devraient être comblées principalement par des éducatrices de service de garde, puisque les éducatrices spécialisées ont des fonctions bien spécifiques auprès de certaines élèves qui ont un plan d’intervention. De plus, elles représentent une denrée rare dans plusieurs écoles.

Tâches des aides à la classe : quelques exemples

Accompagner et surveiller au besoin les élèves lors des périodes d’accueil et de déplacements.

Aider les élèves à s’installer dans la classe et à se mettre au travail.

Contribuer à des suivis simples avec des élèves lors du retour en classe.

Intervenir au besoin auprès des élèves pour faire respecter les règles de la classe.

Répondre à des questions simples dans le respect des consignes données à l’élève par l’enseignante

Source : ministère de l’Éducation