Des pluies orageuses sur plusieurs secteurs

Des pluies, parfois orageuses, affecteront plusieurs secteurs du Québec d’ici vendredi avec un mercure à la hausse dans le sud de la province.

Le temps sera nuageux et pluvieux de Pontiac jusqu’à la Côte-Nord, en passant par Mont-Laurier, La Tuque et Québec, alors qu’Environnement Canada prévoit de 40 à 60 millimètres de pluie d’ici vendredi après-midi.

Les secteurs comme Montréal et la Montérégie ainsi que l’Estrie seront relativement épargnés, du moins pour la journée de jeudi, alors que des températures de 24 degrés sont attendues.

La Capitale-Nationale pourrait recevoir jusqu’à 15 millimètres de pluie jeudi et autant le lendemain, alors que les secteurs un peu plus au nord comme Saguenay seront plus arrosés.

Dans l’est de la province, l’agence fédérale prévoit un épisode pluvieux soutenu notamment vendredi où de 30 à 40 millimètres sont attendus dans le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.

Des vents forts seront également au rendez-vous et balayeront plusieurs secteurs du sud et du centre de la province avec des rafales de 50 km/h durant l’après-midi dans les Laurentides, à Montréal et en Estrie.