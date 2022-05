Propos déplacés: Donaldson présente ses excuses

Le joueur de troisième but des Yankees de New York Josh Donaldson a présenté ses excuses non seulement à Tim Anderson, des White Sox de Chicago, mais aussi à la famille de Jackie Robinson, jeudi.

«Tout d’abord, j’ai le plus grand respect pour Tim Anderson et ce qu’il apporte au baseball, peut-on lire, dans un communiqué de Donaldson émis par son agence, MVP Sports. J’ai déjà dit, la fin de semaine dernière, que j’étais désolé si j’avais offusqué Tim, que ce n’était qu’un malentendu basé sur nos discussions dans les dernières années. Ma façon de voir les choses n’a pas changé, je ne voulais pas être irrespectueux envers qui que ce soit. Dans le passé, ça ne semblait pas être un problème et maintenant que ce l’est, on se comprend mieux.»

Lors d’un match entre la formation de la Grosse Pomme et celle de l’Illinois, samedi, l’ancien des Blue Jays de Toronto s’est adressé à son adversaire à de nombreuses reprises en le surnommant Jackie, en référence à un entretien qu’avait donné Anderson au sujet du peu d’athlètes noirs dans le baseball majeur, dans lequel il se comparait à Jackie Robinson, l’ancienne légende du sport.

Le receveur des White Sox Yasmani Grandal, dans le but de défendre son coéquipier, a adressé quelques reproches à Donaldson lors de l’une de ses présences au bâton. Cette dispute a vidé les bancs.

Donaldson a d’ailleurs été suspendu pour un match pour cette raison, lundi, lui dont le nom est finalement apparu sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19 la même journée. Si ses commentaires ont été jugés racistes, il a assuré que ce n’était pas son intention.

«J’aimerais aussi m’excuser auprès de Mme Rachel Robinson et toute la famille de Jackie Robinson pour tout le mal que cela a pu leur causer, a ajouté Donaldson dans le communiqué. Jackie était un véritable héros américain et je tiens son nom en haute estime.»

Acquis des Twins du Minnesota durant la saison morte, Donaldson connaît un début de saison adéquat malgré ses 36 ans. En 37 matchs, il a maintenu une moyenne au bâton de ,238, lui qui a, entre autres, frappé cinq circuits et produit 15 points. Il a ainsi ajouté son grain de sel à l’excellent début de saison des Yankees, qui, en vertu d’une fiche de 31-13 avant les matchs disputés jeudi soir, trônaient au sommet du classement du baseball majeur.