Homme en crise en Gaspésie: des détonations ont été entendues dans la maison

Une importante intervention pour obtenir la reddition pacifique d’un homme en crise dans le secteur de Pointe-à-la-Garde occupe les autorités depuis plus de 10h, en Gaspésie.

L’événement a débuté vers 21h50, mercredi soir, sur le boulevard Perron (route 132), dans cette petite municipalité située au sud de la Gaspésie. Un homme en crise qui profère des menaces est barricadé dans sa résidence, où il est seul.

Dans les circonstances, des voisins ont été évacués par mesures préventives. Des détonations ont d’ailleurs été entendues au sein de la demeure de l’homme, indique Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

On ne connait toutefois pas encore l’origine de ces détonations et on ne sait pas non plus si l’homme en question est effectivement armé.

«On tente d’obtenir sa reddition sa volontaire. Personne n’a été blessé pour le moment dans cette intervention», souligne M. Doiron.

La route 132 a été complètement fermée à la circulation entre le chemin Saint-Antoine et la rue de l’Église depuis 4h30, jeudi matin.

Aucune voie de contournement n’est accessible dans le secteur, à moins de traverser la Gaspésie au complet par la route 299 et la route 195.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Ligne québécoise de prévention du suicide

www.aqps.info

1 866 APPELLE (277-3553)

Jeunesse, J’écoute

www.jeunessejecoute.ca

1 800 668-6868

Tel-jeunes

www.teljeunes.com

1 800 263-2266