Il ne faut pas avoir peur du taux variable

Ceux qui magasinent une hypothèque ces temps-ci seront surpris du gouffre qui sépare le taux variable et le taux fixe.

Pour un prêt de cinq ans, le plus bas taux offert du côté « variable » se situe à 2,2 %. « Pour un taux fixe, le meilleur deal tourne autour de 4,2 %, l’écart est rarement aussi grand », observe le courtier Hugo Leroux, de l’enseigne Hypotheca.

Pour lui, le dilemme n’a jamais été aussi facile à trancher : go variable !

Éviter les hausses

Pour bien des emprunteurs, la perspective de devoir subir des hausses d’intérêt durant le terme de 5 ans fait peur. La Banque du Canada a télégraphié une bonne partie de sa feuille de route, tout le monde s’attend à ce que les taux grimpent rapidement au cours des 12 prochains mois.

L’autre option, le taux fixe, coûte cependant nettement plus cher. Ce n’est pas demain la veille qu’il sera rejoint par le taux variable, il faudrait à ce dernier huit augmentations consécutives de 25 points de base. Ce n’est pas impossible, mais le temps que ça se produise, le « variable » sera déjà sorti vainqueur.

Si l’idée de voir monter ses débours chaque fois que le gouverneur de la Banque du Canada s’exprime en public, on peut opter pour le taux variable à 2,2 % et demander au prêteur de prélever les paiements comme si c’était un taux fixe à 4,2 %.

Les mensualités seront plus élevées, évidemment, mais le capital sera remboursé plus rapidement. Et quand les taux montent, on ne le sent pas passer. La portion « intérêt » de chaque paiement sera juste un peu plus élevée.

Tous les prêteurs offrent cette possibilité. L’emprunteur peut choisir le pourcentage supplémentaire qu’il veut, ce n’est pas nécessaire de s’accoter sur le taux fixe en vigueur.

Denis Doucet, porte-parole chez Multi-Prêts, a esquissé pour nous un scénario à partir d’une hypothèque de 400 000 $ amortie sur 25 ans. Au taux variable de 2,25 %, les mensualités s’élèvent à 1740 $.

« Disons que ce ménage est à l’aise pour débourser 2000 $ à la place, il rembourserait 260 $ par mois de plus en capital. Le paiement correspondrait à un taux de 3,55 % ».

La banque centrale pourrait décréter cinq augmentations de 25 points de bases sans écorcher le budget de la famille. La sixième se ferait toutefois sentir.

Une autre option

Quelques prêteurs proposent une autre option : le paiement fixé au taux variable établi à la signature du contrat. Si on reprend l’exemple plus haut, les mensualités ne dépasseront pas 1740 $, malgré les hausses des taux d’intérêt.

« Si les taux bondissent, le client paiera plus d’intérêt sans rembourser autant de capital que prévu sur le terme de cinq ans », explique Yves Ferragu, courtier hypothécaire au Groupe Excelia.

Parmi les institutions accessibles par l’intermédiaire des courtiers, trois prêteurs offrent ce type de produit, selon Yves Ferragu : Desjardins, Banque TD et Manuvie.

Après un premier terme de cinq ans, un emprunteur peut se retrouver avec un capital à rembourser presque aussi important qu’au début. Étalé cette fois sur 20 ans, avec des taux d’intérêt plus élevés, le prêt hypothécaire peut être plus lourd à supporter. La solution consiste alors à ramener la période d’amortissement sur 25 ans. Plus de temps sera nécessaire avant de se libérer du prêt.

Même si elle constitue pour certains acheteurs la seule voie d’accès possible au marché, l’approche ne fait pas l’unanimité. Elle pourrait s’avérer périlleuse si le prix de l’immobilier devait reculer de façon significative.