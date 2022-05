Jean-Philippe Perras campera un agresseur charismatique dans «L’Empereur»

Jean-Philippe Perras va incarner un agresseur charismatique dans la nouvelle série dramatique «L’Empereur», qui va nous ramener en plein mouvement #MoiAussi.

Dans cette fiction destinée à Noovo, le comédien va donner la réplique à Charlotte Aubin, Geneviève Boivin-Roussy, David Boutin, Macha Grenon, Joanie Guérin, Sharon Ibgui, Noemi Lira, Naïla Louidort, Jean-François Nadeau, Madeleine Péloquin et Maxime Oliver Potvin.

C’est l’auteure Michelle Allen («L’Échappée», «Fugueuse») qui signe le scénario s’étalant sur neuf épisodes, dans lequel Christian (Jean-Philippe Perras) est un jeune premier en pleine ascension au sein d’une agence créative. On le décrit comme «charismatique, visionnaire et adulé de son entourage», mais incapable de «lire les limites de l’autre», ce qui en fait un «être complexe, imprévisible et dangereux».

Noemi Lira va interpréter Manuela, une collègue de Christian qui sera une proie de choix pour ce dernier. «Elle n’aura pas le réflexe de se poser en victime», a-t-on expliqué jeudi, dans un communiqué. Il se passera 10 ans avant que les choses bougent et, entre-temps, Christian sera devenu président de la boite où Manuela continuera d’évoluer. Il l’aidera même à prendre du galon, jusqu’à devenir son associée. Un jour, une femme dénoncera Christian, suivie de plusieurs autres, menant Manuela à s’interroger sur ce qu’elle a elle-même subi. Quelles blessures porte-t-elle? Fera-t-elle partie des femmes qui dénonceront Christian et mèneront à sa chute? On est en plein territoire du mouvement #MoiAussi.

«On a l’impression de vivre une petite révolution dans les codes de la sexualité, de la séduction et des rapports de pouvoir, a dit l'autrice Michelle Allen. En remettant les choses en perspective, j’ai eu envie d’ancrer les avancées des générations actuelles dans les victoires des femmes d’hier et, tout en appréciant le chemin parcouru, de mieux prendre la mesure de celui qu’il reste à faire.»

Produite par Sophie Deschênes des Productions Sovimage et réalisée par Adam Kosh («Une autre histoire»), la série «L’Empereur» sera diffusée à l’hiver 2023 sur Noovo.