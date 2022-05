La Coupe du monde de paracyclisme débarque à Québec

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Québec accueillera une étape de la Coupe du monde route de paracyclisme.

Réunissant 300 athlètes et 150 accompagnateurs provenant de 35 pays, l’événement se tiendra du 4 au 7 août dans les rues de Charlesbourg. Au programme, une course sur route, un contre-la-montre et une épreuve par équipe.

Parmi ces athlètes, il y en a une qui flotte sur un nuage. Marie-Ève Croteau se produira véritablement à la maison.

« Le parcours est carrément à deux minutes de chez moi, a raconté la double championne du monde qui se remet d’une opération subie le 2 mai. Ma belle-mère est très heureuse. On va passer directement devant chez elle. Elle est fière et elle va en profiter pour réunir toute la famille. Habituellement, la Haute ville était choisie pour les événements cyclistes et je suis très heureuse qu’on ait pensé à Charlesbourg. »

Coupe du monde

Si elle a l’habitude de compétitionner à Montréal lors du Défi sportif et à Baie-Comeau qui a été le théâtre de plusieurs étapes de la Coupe du monde au fil des ans et qui accueillera le championnat mondial cette année une semaine après l’arrêt dans la Vieille Capitale, Croteau est comblée de se produire chez elle.

« C’est un rêve qui se réalise, a-t-elle affirmé. Parce que le mondial aura lieu du 10 au 14 août à Baie-Comeau, la crème de la crème sera présente à Québec. Mes proches pourront voir de près c’est quoi une course de haut niveau. »

Maître d’œuvre de l’événement en compagnie d’Adaptavie, Gestion SPACT estime que les retombées commerciales seront de l’ordre de 4,5 millions en plus des 1500 nuitées.

Deux opérations

Sur le carreau depuis le 2 mai en raison de deux opérations, Croteau reprendra le collier sous peu. « Je vais recommencer à mouliner le 1er juin, a-t-elle indiqué. Je ne peux pas encore me pencher, mais je vais rouler le parcours en auto pour me familiariser. J’ai hâte et je suis fébrile de recommencer. Je n’avais pas le choix d’être opérée. J’attendais ce moment depuis les Jeux paralympiques de Tokyo, mais la pandémie a changé les plans. Il y a eu trois reports. »

Présente au Défi sportif à Montréal le 30 avril, Croteau a toutefois dû faire l’impasse sur les deux premières étapes de la Coupe du monde. « On a changé mon neuro-simulateur et la technologie fera en sorte que la nouvelle batterie sera bonne pour 15 ans, a-t-elle souligné. Je devrai simplement me brancher à chaque semaine. Les quatre électrodes sont reliées à ma moelle épinière. On m’a aussi enlevé une hernie de la grosseur d’un pamplemousse à la hauteur des abdominaux. »