La liste d'écoute de QUB musique: sorties du 27 mai 2022

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés musicales? Stéphane Plante et Mélissa Pelletier de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

C’mon You know - Liam Gallagher ***1/2

Entre deux tweets éméchés, le cadet des Gallagher a enregistré son troisième album solo. Peut-être pour patienter en attendant que son frangin décide de reformer Oasis... Mais il ne s’amuse pas moins pour autant! Et ça s’entend. Sa voix perçante reste aussi efficace qu’à l’époque de Definitely Maybe. Même qu’il la maîtrise mieux. Par moment, on souhaiterait moins d’effets studio dans les arrangements et plus d’authentiques mélodies fortes (on croirait presque entendre Be Here Now). Mais son swag demeure. Il prouve avec C’mon You Know qu’il n’a pas rejoint le club des has-been. En tout cas, pas cette année. Liam donne foi au rock ‘n’ roll. Comme toujours, on peut jouer le jeu des comparaisons sans fin. Par exemple, World’s In Need sonne comme Desire de U2. Better Days démarre sur des chapeaux de roues empruntés à Tomorrow Never Knows des Beatles. Encore et toujours l’obsession du Fab Four. On reconnaît aussi ici et là des patterns à la Velvet. Mais vous savez quoi? Si c’est bon, de quoi peut-on se plaindre? (Stéphane Plante)

Diamond Star Halos - Def Leppard ***

La bande à Joe Elliott retourne à ses premières amours glam à l’anglaise des seventies. L’extrait Kick résonne comme un classique instantané prêt à s’intégrer au setlist du groupe parmi les Rocket ou Pour Some Sugar On Me. Malheureusement, les balades formatées à l’extrême (Goodbye For Good This Time) finissent par lasser. Mais quelques airs comme Liquid Dust s'écoutent bien en auto les fenêtres ouvertes. Sillonnez les routes de campagne si ça vous gêne d’écouter Def Leppard en 2022. (Stéphane Plante)

Allô Fantôme - Allô Fantôme ***1/2

Allô Fantôme, c’est l’extravagant projet du claviériste Samuel Gendron (Efy Hecks, Mort Rose), qui a eu envie de faire sa place au-devant de la scène. Pimpant, ce premier EP co-réalisé avec Samuel Gemme (Corridor, Choses Sauvages) donne une belle place aux fantasques mélodies, qui prennent plus souvent qu’autrement de sympathiques détours à travers des inspirations rock des années 70. Mention spéciale à Deux p’tits rois, finale plus mélancolique qui ouvre une intéressante brèche dans l’univers très coloré d’Allô Fantôme. À suivre... (Mélissa Pelletier)

Juste avant la nuit - Véronique Bilodeau ***

Embarquez en voiture, ouvrez la fenêtre et laissez-vous porter par cette toute nouvelle offrande folk-électro de Véronique Bilodeau, qui propose même un road trip virtuel via une application pour accompagner ses chansons qui versent entre espoir, exaltation et deuil. Pour Juste avant la nuit, l’auteure-compositrice-interprète a pu compter sur les talents de réalisatrice de Rosie Valland. Dur à manquer. Ici et là, on sent l’influence de l’artiste, qui guide, mais aussi aide Bilodeau à se propulser vers une identité artistique de plus en plus assumée. (Mélissa Pelletier)

V pour - Vendou ***1/2

Vendou apporte une minutie dans ses orchestrations sans jamais enterrer sa prise de parole, car son propos ne fait aucune concession quand vient le temps d’exprimer ses angoisses profondes. Le principal intéressé ne craint jamais de dévoiler la facette la plus sombre de sa personnalité. V pour nous renvoie à une véritable catharsis intimiste. Cette fragilité étalée tout au long des 4 titres nous laisse imaginer que cet EP a une valeur thérapeutique pour le rappeur. (Stéphane Plante)

