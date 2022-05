Le gun, c'est payant, mais ça tue

Comment peut-on qualifier les boursicoteurs qui trouvaient pertinent hier d’acheter en Bourse des actions des compagnies d’armes à feu ? Des crétins cupides. Des inconscients. Des imbéciles. Des sans-cœur. Des profiteurs de la misère humaine.

Au lendemain de la tuerie où au moins 19 enfants et deux adultes sont tombés sous les balles d’un tireur fou dans une école primaire du Texas, plusieurs titres de compagnies américaines d’armes à feu ont bouclé la séance boursière en grimpant de 5 à 10 %.

C’est donc dire qu’au lendemain de ce monstrueux événement, il y avait aux États-Unis une forte demande pour les actions des compagnies d’armes à feu. Ça dépasse l’entendement de voir que le « marché du gun » se revigorait sur le dos des victimes de cette autre effroyable tuerie en sol américain, laquelle survient une semaine après celle survenue à Buffalo.

« Encore un massacre. [...] Pourquoi ? Pourquoi acceptons-nous de vivre avec ce carnage ? Je suis tanné et fatigué [de tout ça] », a déclaré le président américain, Joe Biden.

Mais qu’attend-il pour agir contre la vente libre des armes à feu ? À sa décharge, Biden a été incapable jusqu’à maintenant de faire adopter par le Congrès des mesures visant à encadrer et contrôler la vente des armes à feu aux Américains, et ce, à cause de l’opposition des républicains.

Il faut dire qu’aux États-Unis, le lobby en faveur des armes à feu est extrêmement puissant. Les fusillades (plus de 300 depuis 2018) ont beau se multiplier, cela passe sur le dos du lobby du gun comme l’eau qui glisse sur le dos d’un canard.

La production d’armes à feu a triplé aux États-Unis depuis 2000. Au cours des 20 dernières années, selon un rapport du ministère de la Justice cité par Le Monde et l’AFP, les fabricants d’armes en ont produit plus de 139 millions pour le commerce, dont 11,3 millions en 2020.

Durant cette même période, 71 millions d’armes à feu ont été importées.

QUESTION DE GROS SOUS

Selon la NSSF (The Firearm Industry Trade Association), dont la mission est de promouvoir, protéger et préserver la chasse et les sports de tir, l’impact économique de l’industrie américaine des armes à feu et des munitions a augmenté de 269 % depuis 2008, passant de 19 milliards $ en 2008 à 70 milliards $ en 2021.

Au cours de cette période de 14 ans, le nombre total d’emplois (équivalents temps plein) est passé de 166 000 à plus de 375 819, en hausse de 126 %.

La NSSF affirme que l’industrie des armes à feu et des munitions a payé en 2021 plus de 7,85 milliards $ en taxes d’affaires, y compris des impôts sur la propriété, le revenu et les ventes. S’ajoute à cette manne fiscale un montant supplémentaire de 1,1 milliard $ qui a été payé en taxes d’accise fédérale.

POPULARITÉ

Avis à Joe Biden et à tous les supporteurs d’un encadrement gouvernemental plus serré de la vente d’armes à feu aux États-Unis : en dépit du nombre effarant de fusillades, la popularité des armes à feu ne cesse de croître.

Dixit Joe Bartozzi, le PDG de la NSSF : « La croissance de la fabrication d’armes à feu et de munitions d’année en année montre que cette industrie continue de répondre à la demande américaine de possession légale d’armes à feu. »

Bartozzi affirme que l’industrie américaine des armes à feu et des munitions « a été fière d’accueillir » plus de 5,4 millions d’acheteurs d’armes à feu pour la première fois en 2021 seulement.

Malheureusement, il suffit qu’un potentiel tireur fou se glisse parmi les acheteurs pour qu’une autre fusillade tue des innocents.

Vivement un encadrement sévère de la vente d’armes à feu, ça presse plus que jamais aux États-Unis.

Le Far West a fait son temps !