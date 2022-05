Les conservateurs dénoncent la taxe sur le luxe de Trudeau

Les troupes conservatrices dénoncent la taxe sur le luxe du gouvernement Trudeau après une note du Directeur parlementaire du budget (DPB) publiée aujourd’hui.

« La nouvelle taxe proposée par les libéraux entraînera une perte de ventes de plus de 2,8 milliards de dollars sur cinq ans. Cela représente une réduction de 15% qui dévastera le secteur de la construction automobile, le secteur de la navigation de plaisance et le secteur aérospatial du Canada», a dénoncé le Parti conservateur du Canada (PCC) par communiqué, jeudi.

Même si le DPB est d’avis que la taxe sur les ventes de produits de luxe permettra d’aller chercher des revenus de 158 millions de dollars en 2023-2024, les conservateurs redoutent ses effets sur l’économie du pays.

« Cette nouvelle taxe entraînera des pertes d’emplois, une perte d’opportunités économiques et une réduction des investissements en capital au moment où nous en avons le plus besoin», vont jusqu’à dire les conservateurs.

Navire de plus de 250 000$

En mai 2021, le (DPB) avait déjà publié une note sur l’évaluation du coût d’une taxe sur les ventes, au point de vente, d’automobiles et d’aéronefs d’une valeur de plus de 100 000 $ et de navires évalués à plus de 250 000 $.

Celle-ci s’appliquera le 1er septembre prochain aussi aux véhicules neufs. Son taux se situe entre 10% et 20% de la valeur du produit.

«On s’attend à un changement de comportement. L’ampleur réelle de ce changement est incertaine, et dépend de la sensibilité des consommateurs au prix», écrit le directeur parlementaire du budget Yves Giroux dans sa note.