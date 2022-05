Les Essais olympiques d’athlétisme à Montréal

Montréal sera l’hôte des Essais olympiques et paralympiques d’athlétisme du 27 au 30 juin 2024 au Complexe sportif Claude-Robillard.

En plus de Montréal, Edmonton, Calgary, Ottawa, London et Nanaimo en Colombie-Britannique avaient soumis un cahier de candidature.

« La compétition était forte et Montréal a été un choix unanime parmi tous les membres du comité de sélection, a mentionné le directeur général de la Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) Marc

Desjardins. Le succès des nationaux en 2019 a été une bonne carte de visite ainsi que la qualité des installations. »

« La qualité et l’expertise des membres du comité organisateur a aussi pesé beaucoup dans la balance, de poursuivre Desjardins. Un total de 95 pour cent des chefs d’équipe de nos 30 comités sont de retour. »

De bonnes foules avec une pointe de près 7000 personnes lors de la session du 100 m en 2019 ont constitué un autre argument de vente pour la FQA. Un total de 29 000 personnes avaient franchi les tourniquets lors des sept sessions au programme.

Initialement, la FQA avait obtenu le mandat de présenter les nationaux de 2019 et les Essais de 2020 qui avaient été repoussés en 2021 en raison de la pandémie.

« Je suis content qu’on puisse compléter le travail amorcé en 2019, a indiqué Desjardins. Ça permettra de boucler la boucle. L’an dernier, les Essais avaient eu lieu, mais il s’agissait d’un modèle réduit. Il s’agissait d’un des premiers événements présentés au Québec. Il y avait seulement 150 athlètes et nous évoluions en circuit fermé. Ce n’était pas l’événement souhaité et c’est le fun que les Essais soient de retour. »

Un succès en 2019

Athlétisme Canada est heureuse elle aussi de revenir à Montréal.

« Les championnats canadiens de 2019 ont été l’édition la plus réussie de l’histoire, a affirmé le nouveau chef de la direction d’Athlétisme Canada Mathieu Gentès par voie de communiqué, et nous avons hâte de travailler avec nos partenaires pour organiser les meilleurs Essais canadiens de tous les temps. »

Les nationaux de 2022 et 2023 se dérouleront à Langley en Colombie-Britannique. Si le Québec n’a pas soumis sa candidature pour les éditions de 2025 et 2026, Desjardins assure que son groupe compte que Montréal demeure une destination de choix dans le futur. En plus des travaux prévus au Complexe sportif, la FQA donnera un répit à son personnel. »

« Après une absence de 20 ans, on s’était remis sur la mappe en 2019, a-t-il illustré. Il fallait faire nos preuves. On n’attendra pas un autre 20 ans pour soumettre une nouvelle candidature. On veut notre place de manière régulière. Nous avons démontré que nous sommes une destination de choix avec des installations exceptionnelles. »

Une première depuis 1996

Avant 2021, les derniers Essais olympiques présentés à Montréal remontaient à 1992 et 1996 alors que Desjardins agissait à l’époque comme promoteur de l’événement en compagnie d’un collègue.

« En 2019, on avait opté pour la formule d’un projet qui allait rassembler tous les intervenants, a expliqué Desjardins. Ce projet collectif qui inclut les clubs est plus fort qu’un promoteur privé. »