Loi 21: la Cour suprême et l'avenir de la CAQ

Le gouvernement Trudeau a annoncé par la voix de son ministre de la Justice, M. David Lametti, qu’il interviendrait dans la contestation de la loi 21 lorsque celle-ci sera devant la Cour suprême du Canada.

Jusque-là, rien de surprenant. Le premier ministre Trudeau a toujours laissé la porte ouverte à une potentielle intervention du fédéral dans ce dossier. Le premier ministre du Québec a beau être furieux de la position du fédéral, la vérité c’est qu’il en a été l’architecte.

Il fallait s’y attendre

En effet, si le gouvernement Legault était si persuadé de la constitutionnalité de son projet, pourquoi a-t-il refusé de procéder à un renvoi à la Cour suprême pour en tester la solidité avant son adoption? Cela lui aurait permis de gagner du temps, de peaufiner son projet législatif et de prouver à tous que sa proposition passe le test des tribunaux et des chartes.

Le gouvernement provincial ne peut s’attendre à invoquer la clause dérogatoire, à porter atteinte aux libertés de certaines minorités et à se soustraire aux chartes sans contestation et sans devoir justifier la légitimité de sa démarche devant les tribunaux.

Il faudra attendre que la Cour d’appel tranche la question avant qu’elle ne soit éventuellement soumise à la plus haute instance juridique du pays et de voir quelle sera la nature et l’argumentaire du gouvernement fédéral. Ce n’est donc pas pour demain. Mais qu’arrivera-t-il si la Cour Suprême déchiquette la loi 21?

Retour à la case départ

Quelle sera la position politique de François Legault devant un éventuel échec ? Ce revers rallumera-t-il sa flamme souverainiste? Il a le temps d’y penser, mais cette confrontation risque de remettre à l’avant-plan un clivage que la CAQ a réussi à enterrer : la souveraineté versus le fédéralisme.

Ce débat explosif divisera certainement, encore une fois, la population, mais pourrait potentiellement entraîner des répercussions majeures sur la cohésion de son propre parti : la CAQ est une coalition de fédéralistes et de souverainistes qui ont décidé de miser sur leurs dénominateurs communs plutôt que sur leurs positions divergentes sur l’avenir du Québec au sein du pays.

L’identité de la CAQ repose aujourd’hui sur un seul homme: François Legault. Pourra-t-il, à lui seul, maintenir l’unité des troupes dans ce qui s’apprête à être une énième bataille contre le Canada?