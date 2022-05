Marc-André Fortin : du hockey au basketball

HAMILTON - Le géant québécois Marc-André Fortin, qui évolue avec l’Alliance de Montréal, ressent un certain malaise au moment d’identifier son athlète préféré lorsqu’il était plus jeune : l’ancien joueur du Canadien Andrei Kostitsyn.

C’est qu’avant de se tourner vers le basketball, l’athlète de 6 pi et 8 po a longtemps espéré faire carrière au hockey. Originaire de Sainte-Marie, l’ancien ailier droit a été un fier représentant des clubs de Beauce-Amiante. Fortin a même déjà participé, à deux reprises, au camp des Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, à une époque où Kostitsyn avait pour sa part déjà repris le chemin de la KHL.

S’il a changé définitivement de discipline vers 2015, le fier Beauceron de 26 ans a finalement réalisé son rêve, mercredi soir, d’entamer une carrière dans le sport professionnel. Le hasard a toutefois fait que c’était dans un aréna de hockey, celui des Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue junior de l’Ontario.

«Ça fait drôle pour moi de jouer par-dessus la glace, a lui-même fait remarquer Fortin, mercredi soir à Hamilton, dans le cadre du match entre l’Alliance et les Honey Badgers. Ça demeure le début de ma carrière professionnelle et je n’ai pas l’intention qu’elle s’arrête tout de suite. Je suis content que ce soit commencé.»

«Une belle expérience»

Si l’Alliance a perdu la rencontre par le pointage de 80 à 72, Fortin a joué pendant plus de 14 minutes, inscrivant au passage ses cinq premiers points dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB). Il a aussi récupéré quatre rebonds, en plus d’effectuer trois passes décisives.

«Ç’aurait été bien de gagner, mais ç’a été une belle première expérience, a-t-il résumé. J’ai été utilisé pas mal et j’ai eu l’occasion de démontrer ce dont je suis capable de faire. Je suis plutôt content.»

Évoluant au poste de centre au basketball, Fortin a partagé la tâche avec le vétéran Grec Gaios Skordilis.

«C’est sûr que la venue d’un gars comme Gaios peut m’apporter beaucoup; ça fait une quinzaine d’années qu’il joue chez les pros, a reconnu l’ancien du Rouge et Or de l’Université de Laval. Le niveau est beaucoup plus élevé que l'universitaire [au Québec], mais je sens que je suis en mesure de me débrouiller très bien dans tout ça.»

Le soutien de la foule

Après ce baptême à Hamilton, Fortin espère savourer pleinement le premier match à domicile de l’Alliance, le dimanche 29 mai, à l’Auditorium de Verdun.

«Il y aura de la famille et des amis, ça va être curieux pour moi de me faire encourager à Montréal, a-t-il noté. Durant ma carrière universitaire, avec le Rouge et Or, nous étions toujours les ennemis.»

Pourquoi Kostitsyn?

Avant de conclure : pourquoi Andrei Kostitsyn?

«J’ai moi-même du mal à me l’expliquer, mais il a quand même eu des bonnes années, a affirmé Fortin en riant. Quand je suis passé au basketball, j’aimais beaucoup Blake Griffin, je le regardais "dunker", c’était impressionnant. C’est ça que je voulais faire.»

Un message à passer en terminant : «je suis de ceux qui encouragent les jeunes à faire plusieurs sports, ça permet de développer différentes habiletés». C’est dit!