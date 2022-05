Montréal: l’opposition veut un plan de match contre la violence armée

Devant la multiplication des épisodes de violence armée, l’opposition officielle à Montréal demande que la Ville établisse un «plan de match» pour l’été.

La demande survient après qu’une garderie ait été criblée de balles, mardi dernier.

«Nous avons évité le pire, mais on ne peut plus faire la sourde oreille devant un signal d’alarme aussi fort. Ce n’est pas la ville qu’on connaît et ce n’est pas celle que l’on veut», a déclaré, via communiqué, Aref Salem, chef de l’opposition officielle.

Il demande notamment un plan afin de s’assurer que la saison estivale se déroule «en toute quiétude».

Le parti réclame également l’embauche de 250 policiers supplémentaires, qui permettrait à la Ville d’atteindre le plafond d’effectifs actuellement permis par le gouvernement.

«Nous avons besoin de sentir qu’il y a des actions de la part de l’administration, un leadership et de la proactivité, mais on ne le ressent pas», a indiqué Abdelhaq Sari, porte-parole en matière de sécurité publique pour l’opposition.

Mercredi, après une perquisition historique, un haut gradé du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) avait reconnu que les criminels ont maintenant moins peur de se faire prendre, et qu’ils n’hésitent plus à régler leur compte en plein jour.

«C’est déplorable de voir l’opposition venir faire de la politique alors que la communauté est ébranlée. Le travail avec la Communauté et nos postes de quartier, c’est tous les jours», a dénoncé Catherine Cadotte, attachée de presse au cabinet de la mairesse.

Elle indique que la lutte contre la violence armée se poursuit «tous les jours».

«On travaille pour des résultats concrets comme on l’a démontré hier avec la saisie historique de drogue et d’armes à feu qui met à mal le crime organisé», a-t-elle ajouté.