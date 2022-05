Plus de 100 000 décès par surdose aux États-Unis en 2021​

L'an dernier, le nombre de décès liés à la drogue aux États-Unis a franchi la barre des 108 000, donnant ainsi raison aux prédictions des experts.

• À lire aussi: Marijuana contaminée: une surdose d’opioïdes avec du pot

• À lire aussi: En 2021, les États-Unis ont enregistré un record de 107 000 décès par surdose

• À lire aussi: De la cocaïne coupée aux «sels de bain» circule partout à Montréal

Des épidémiologistes de l'Université de Pittsburgh avaient prédit le phénomène cinq ans plus tôt, mais personne n'y a cru. Aujourd'hui, les Américains se retrouvent donc confrontés à un véritable fléau.

«Plusieurs théories ont été avancées, mais personne n’est parvenu à expliquer la raison de cette croissance exponentielle de 7,4 % des décès par surdose de drogue par année», a indiqué Hawre Jalal, professeur agrégé à l'École d'épidémiologie et de santé publique de l'Université d'Ottawa.

Photo Archives / AFP

«Il y a cinq ans, des sommités dans les domaines de la toxicomanie et des politiques antidrogue ont attribué nos conclusions à une coïncidence, a-t-il ajouté. Il est temps d’admettre que cette croissance exponentielle ne s’arrêtera pas tant que nous n’aurons pas trouvé les causes fondamentales du phénomène et résolu le problème.»

Selon les chercheurs, il est primordial de traiter le problème dès maintenant pour aplanir la courbe. Il faudrait créer des modèles informatiques et effectuer des simulations pour «orienter et tester les interventions.»

«Si rien n’est fait, il est probable que le nombre de décès continue d’augmenter considérablement», a prévenu le professeur.