Un camping qui gagne à être connu

Situé à Saint-Mathieu-de-Rioux, le camping Koa Bas-Saint-Laurent peut devenir pour tous les campeurs une destination assez unique en termes de situation géographique et de services disponibles.

Sa localisation sur les bords du lac Saint-Mathieu vous assure une vue imprenable sur la région. La géographie du site et la division des emplacements font en sorte que vous n’êtes jamais privé de cette vue magnifique.

Du côté des services, ils sont complets et de grande qualité. Tous les campeurs sont les bienvenus. Sur place, en plus des services d’électricité et autres, vous avez accès à différentes activités parmi lesquelles on retrouve le tout nouveau terrain avec ses jeux d’eau. Membre du réseau KOA, ce camping a reçu de nombreux honneurs au fil du temps.

« Notre but a toujours été d’offrir le meilleur aux campeurs qui nous visitent, a expliqué le président et copropriétaire des lieux, monsieur Thomas Gagnon. Nous sortons enfin de la pandémie, ce qui nous permettra d’être en mesure d’offrir le maximum aux campeurs qui vont nous faire confiance. »

Mentionnons qu’en plus des emplacements de camping, le site offre aussi des séjours dans des chalets et cabines de luxe.

« Si on se fie aux réservations pour les campeurs saisonniers et voyageurs, tout comme pour les chalets et cabines, la saison sera aussi forte sinon meilleure qu’à l’été 2021. Très honnêtement, nous avions une certaine inquiétude avec l’ouverture des frontières. »

MOUVEMENT DE CAMPEURS

Pour ce spécialiste, l’ouverture des frontières va changer les choses, mais dans les deux sens.

« Probablement que plus de gens du Québec vont se rendre à l’extérieur, mais, à l’inverse, plus de gens de l’extérieur vont venir au Québec. Il est certain que les prix de l’essence viennent jouer dans la balance et que les gens vont modifier certaines habitudes, mais j’ai confiance. »

Il remarque toutefois que plusieurs amateurs, contrairement à l’an dernier, réservent moins à l’avance.

« On sent beaucoup d’incertitude de la part des gens qui ne veulent pas réserver trop tôt. En 2021, avant que la saison ne soit officiellement ouverte, les réservations étaient déjà complétées. Cette saison, nous revenons plus à la normale avec des places disponibles pour tous les mois de la saison. Par contre, pour les chalets et cabines, le niveau de réservations est aussi élevé que l’an dernier. »

Ce spécialiste est parfaitement conscient qu’avec la levée des mesures sanitaires, les gens savent que maintenant, ils peuvent voyager un peu partout plus facilement.

DES VISITES DISPONIBLES

Étant donné sa localisation, ce terrain de camping peut vous offrir plusieurs opportunités de visiter des sites très intéressants du Bas-Saint-Laurent.

« Nous sommes une destination facile d’accès, à deux heures et demie de Québec. Il n’y a plus de place pour des saisonniers et pour les voyageurs, on peut dire que 50 % de nos sites sont réservés. Je crois que cette saison, les gens vont venir chez nous pour de plus longs séjours. Ils vont en profiter pour visiter les attraits de la région. Les gens vont pouvoir se rendre à Rimouski pour visiter le musée maritime et le sous-marin Onondaga. »

« À Trois-Pistoles, les croisières à l’île aux Basques sont très populaires. Elles permettent de mieux connaître l’histoire entourant la présence de ces gens qui étaient sur place, avant l’arrivée de Jacques-Cartier. »

« Tout près d’ici, nous avons le parc du Mont Saint-Mathieu, où les gens peuvent faire de la randonnée pédestre ou du vélo de montagne. La plage sur les bords du lac est disponible. Cette saison, nous allons pouvoir remettre en marche nos activités comme les fins de semaine thématiques. Vraiment, un séjour chez nous permet de vivre beaucoup de choses différentes. »

Ce camping est classé cinq étoiles. Il compte 262 sites dont 227 pour VR, 23 pour tentes/tentes-caravanes et 12 chalets/cabines de luxe pour quatre ou six personnes.

Les campeurs voyageurs peuvent y trouver une place pour un court séjour, quel que soit le type d’équipement, de la tente jusqu’aux véhicules récréatifs les plus longs.

On peut aussi souligner l’atmosphère de camaraderie qui règne sur le site, ce que recherchent souvent de nombreux campeurs.

Vous allez vite réaliser qu’un séjour là-bas sera très agréable à vivre et à partager.

Aussi, la division Domaine Saint-Mathieu offre de nombreux services comme l’hébergement de qualité, terrasse, bar-salon, salle à manger et une salle de mise en forme. Un service d’essence est aussi disponible.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur l’un des sites suivants : www.kobassaintlaurent.com ou www.domainelacstmathieu.com. Vous pouvez aussi téléphoner au 1 800 562-2482.