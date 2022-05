BAILLARGEON, Armand



Au CHUS Hôtel-Dieu de Sherbrooke, le 14 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, suite à un combat contre le cancer, est décédé M. Armand Baillargeon, époux de Mme Denise Théberge, demeurant à Stoke.M. Baillargeon laisse dans le deuil outre son épouse et son enfant, Jonathan (Geneviève), son père Jean (feu Émilie Brochu).Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs : Lucie (Denis), Jean-Paul (Colette), Suzanne, Marc (France) et feu Luc (Micheline), ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Jean-Guy (Lucienne), feu Gisèle, Ginette (Jean-Guy), Robert (Michelle), Michel, Charles (feu Rachel), Marielle (Jean-Yves) et Nicole.M. Baillargeon laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au4230 BERTRAND-FABI, SHERBROOKEle samedi 28 mai 2022 de 9h à 10h30, suivra la cérémonie à la chapelle du complexe.La famille désire remercier chaleureusement tout le personnel des soins palliatifs du CHUS Hôtel-Dieu, pour l'attention, la chaleur et les bons soins prodigués à M. Baillargeon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (3330, rue King Ouest, bureau 130, Sherbrooke, QC, J1L 1C9).