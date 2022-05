DEVER, Pierrette née Panneton



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de Madame Pierrette Dever, née Panneton, conjointe de feu monsieur Raymond Dever, survenu le 22 mai 2022 à l'âge de 85 ans.Elle laisse dans le deuil ses trois enfants et leur conjoints Nancy (Claude), Michael (Rita) et Diane (Patrice), ses deux petits-enfants, Christian et Jessica, son arrière-petite-fille Maëva ainsi que sa belle-soeur Judy. Elle laisse également dans le deuil ses amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 29 mai 2022 de 11h 16h à la maison funéraire :Une courte cérémonie aura lieu au salon à 15h.Plutôt que des fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Pierrette Panneton.