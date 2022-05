FRÉGEAU, Monique



À Montréal, le mardi 26 avril 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Monique Frégeau.Elle laisse dans le deuil son frère Aimé, sa soeur Louise, ses neveux et nièces ainsi que ses autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 29 mai 2022 dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 13h.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord serait apprécié.