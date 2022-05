Banque Nationale: un bénéfice net de 893 M$ au deuxième trimestre

La Banque Nationale du Canada a annoncé vendredi avoir enregistré un bénéfice net de 893 millions $ au deuxième trimestre, en hausse par rapport aux 801 millions $ du trimestre correspondant du dernier exercice financier.

Le résultat dilué par action s’est établi à 2,55 $, soit une hausse de 13% comparativement à la même période de 2021, une croissance soutenue par la hausse des revenus de tous les secteurs d’exploitation entre les deux périodes considérées.

Le résultat net du secteur Particuliers et entreprises pour le trimestre clos le 30 avril a atteint 313 millions 4, contre 305 millions $ une année plus tôt, selon la Banque Nationale qui attribue cette croissance à la hausse du revenu total, atténuée par des dotations aux pertes de crédit plus élevées.

Le conseil d'administration a déclaré les dividendes réguliers sur les diverses séries d'actions privilégiées de premier rang, ainsi qu'un dividende de 0,92 $ par action ordinaire, en hausse de 0,05 $ ou 6 %, payable le 1er août.

«Nous maintenons nos objectifs stratégiques visant un rendement des capitaux propres élevé et une gestion prudente du risque et du capital réglementaire», a indiqué par communiqué Laurent Ferreira, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada.