Capitaine Québec c. Capitaine Canada

Le chat est enfin sorti du sac. Justin Trudeau et son ministre de la Justice, David Lametti, ont confirmé l’inévitable. Lorsque la loi 21 atterrira en Cour suprême (CS), le fédéral ne se gênera pas pour y exprimer son opposition.

La raison ? Selon David Lametti, dès que la CS s’en saisira, l’enjeu deviendra nécessairement national. En effet. Quant à la loi 96 visant à moderniser la loi 101, il préfère attendre d’en voir l’application sur le terrain.

Le véritable os dans la soupe est cependant ailleurs. Il se cache dans le recours « préventif » du gouvernement Legault à la clause dérogatoire des chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.

Ce recours lui permet de soustraire ses lois 21 et 96 à toute contestation juridique basée sur certains droits fondamentaux reconnus par les deux chartes. Y compris les libertés de religion, de conscience et d’expression.

Cette clause controversée permet ainsi aux législatures d’avoir le dernier mot sur une loi – et non pas les tribunaux. D’où le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, qui l’a rebaptisée « clause de souveraineté parlementaire ».

Le courroux de François Legault fut immédiat. Il accuse M. Trudeau de « manquer de respect envers la majorité de Québécois » favorable à la loi 21. Pour M. Legault, c’est pourtant un cadeau tombé du ciel.

En voie vers une deuxième victoire électorale, une confrontation avec M. Trudeau sur le terrain identitaire consolidera d’autant plus son image de leader nationaliste.

Obligés face au fédéral de se ranger derrière M. Legault, les partis d’opposition, déjà affaiblis, s’en trouvent même piégés.

Trudeau et Legault en sortent gagnants

Chez son électorat pancanadien, dont une communauté anglo-québécoise fortement opposée aux lois 21 et 96, M. Trudeau en sort tout aussi gagnant.

Il pourra enfin calmer le vent de colère qui, depuis des mois, montait contre son hésitation à confronter François Legault sur la loi 21, sa loi 96 à venir et plus particulièrement, son recours répété à la clause dérogatoire.

Cette colère s’exprimait d’autant plus que Justin Trudeau est le fils de Pierre Elliott Trudeau, lui-même père de la charte canadienne des droits, ratifiée en 1982 sans la signature de l’Assemblée nationale.

Or, pour ou contre les lois 21 et 96, il n’en reste pas moins que la clause dérogatoire, aussi controversée soit-elle, est parfaitement constitutionnelle. Ce qui ne l’empêche pas d’être souvent vue comme un outil d’oppression politique.

Même Lucien Bouchard...

En 1996, même l’ex-premier ministre péquiste Lucien Bouchard s’était dit incapable de se regarder dans le miroir s’il avait dû l’invoquer pour protéger l’affichage commercial en français.

Vingt-six ans plus tard, on replonge dans le même débat. Cette fois-ci, au cœur du bras de fer Trudeau-Legault. Comme la clause dérogatoire fait partie de la charte canadienne des droits, une fois la loi 21 devant la Cour suprême, le fédéral tentera plutôt de faire invalider ou limiter son recours « préventif ».

Selon David Lametti, cette clause ne devrait jamais être le « premier mot » d’une législature, mais son « dernier » – une fois le « dialogue démocratique » et les contestations juridiques épuisés.

À plus long terme, la vraie bataille d’usure se jouera en fait sur le droit de toutes les provinces, et non seulement du Québec, de l’invoquer de manière « préventive ».

À plus court terme, d’ici le scrutin du 3 octobre, François Legault pourra en profiter pour éclipser ses adversaires encore plus.