Séries éliminatoires: dans une classe à part

Pendant près d’un quart de siècle, on a soutenu que personne ne s’approcherait jamais des records de Wayne Gretzky. Pourtant, vingt-trois ans après la retraite de La Merveille, certaines de ses plus spectaculaires marques commencent à être menacées.

Bien sûr, il y a le record de 894 buts en saison régulière sur lequel Alex Ovechkin, qui a touché la cible à 780 reprises, semble avoir des visées. Toutefois, il faudra à l’attaquant des Capitals au moins quatre autres campagnes productives pour parvenir à le surpasser.

Photo d'archives, AFP

À plus court terme, dans à peine un mois, on pourrait assister à un moment historique. En participant activement à l’élimination des Flames, jeudi soir, Connor McDavid et Leon Draisaitl ont amené les Oilers à mi-chemin du parcours menant à la coupe Stanley, une étape que les représentants de la capitale albertaine n’avaient pas atteinte depuis 2006.

Ce faisant, les deux larrons ont également franchi la mi-parcours du record de 47 points récoltés en un seul printemps, une marque établie par Gretzky lors de la deuxième conquête des Oilers, en 1985.

Photo d'archives, Toronto Sun

Personne ne s’est approché de cette marque, sauf Gretzky lui-même (en 1988) et Mario Lemieux (en 1991). Depuis les 40 points de Gretzky, cette fois dans l’uniforme des Kings (en 1993), Evgeni Malkin, en 2009, est celui qui a obtenu les séries les plus fastes, avec une récolte de 36 points, en 2009.

Une moyenne exorbitante

Or McDavid et Draisaitl pointent au sommet des marqueurs avec 26 points chacun et encore deux tours à disputer. Évidemment, pour espérer surpasser le légendaire numéro 99, le duo devra atteindre la ronde ultime.

Photo d'archives, Agence QMI

Ce qu’il y a d’encore plus invraisemblable dans le record de Gretzky, c’est qu’il a enregistré ses 47 points en seulement 18 matchs. Les Oilers de cette année en ont déjà disputé 12. Voilà où la grandeur de Gretzky prend tout son sens.

Pendant que Police Academy 2 faisait un malheur au box-office et que We are the World atteignait le sommet des palmarès, Gretzky accumulait les points à un rythme de 2,61 par rencontre. À titre comparatif, même s’ils dominent outrageusement leurs pairs. McDavid et Draisaitl affichent une moyenne de 2,17 points par match.

Tout de même, il vaut la peine de mentionner qu’il n’y a que Gretzky (deux fois), Lemieux, Mark Messier et Rick Middleton qui étaient parvenus à récolter au moins 26 points dans les 12 premiers matchs de leur parcours éliminatoire.

Mieux que La Merveille

Les deux attaquants des Oilers devront continuer de produire au même rythme, et même un peu plus, pour souffler dans le dos de l’ancien capitaine de l’équipe. Néanmoins, Draisaitl peut déjà se vanter d’avoir fait mieux que lui le temps d’une série.

En étant complice de quatre buts, jeudi soir, l’Allemand a établi un record pour le plus grand nombre de mentions d’assistance en une seule série. Ses 15 passes ont relégué aux oubliettes les 14 de Gretzky (1985, en 6 matchs) et de Rick Middleton (1983, en 7 matchs).

L’ancienne marque pour une confrontation de cinq rencontres appartenait à Gretzky (13) depuis 1987. L’Ontarien détenait également le record de points pour une série de cinq matchs (15), marque qu’a également abaissée Draisaitl avec ses 17 points.

D’ailleurs, Draisaitl est devenu le premier joueur à récolter au moins trois points dans cinq matchs de série consécutifs. Il n’est qu’à une rencontre du record absolu, saison régulière et série confondues, que se partagent Jari Kurri (1992-93), Gretzky (1985-86) et Bobby Orr (1970-71).

En raison de cette chasse aux records, le parcours des Oilers sera des plus intéressants à suivre. La bonne nouvelle, c’est que, à compter des finales d’association, les matchs devraient être présentés à compter de 20 h.

Les plus grandes récoltes en séries

Wayne Gretzky | EDM | 1985 | 47 pts (18 matchs)

EDM 1985 Mario Lemieux | PIT | 1991 | 44 pts (23 matchs)

PIT 1991 Wayne Gretzky | EDM | 1988 | 43 pts (19 matchs)

EDM 1988 Wayne Gretzky | LAK | 1993 | 40 pts (24 matchs)

LAK 1993 Wayne Gretzky | EDM | 1983 | 38 pts (16 matchs)

Plus grande moyenne de points par match (au moins 10 matchs)

Wayne Gretzky | EDM | 1985 | 2,61 pts/matchs

EDM 1985 Wayne Gretzky | EDM | 1983 | 2,38 pts/matchs

EDM 1983 Mario Lemieux | PIT | 1992 | 2,27 pts/matchs

PIT 1992 Wayne Gretzky | EDM | 1988 | 2,26 pts/matchs

EDM 1988 Connor McDavid | EDM | 2022 | 2,17 pts/matchs

EDM 2022 Leon Draisaitl | EDM | 2022 | 2,17 pts/matchs

Plus de points en une seule série

Rick Middleton | BOS | 1983 | 19 pts (7 matchs)

BOS 1983 Wayne Gretzky | EDM | 1985 | 18 pts (6 matchs)

EDM 1985 Leon Draisaitl | EDM | 2022 | 17 pts (5 matchs)

EDM 2022 Mario Lemieux | PIT | 1992 | 17 pts (6 matchs)

PIT 1992 Barry Pederson | BOS | 1983 | 16 pts (7 matchs)

BOS 1983 Doug Gilmour | TOR | 1994 | 16 pts (7 matchs)

* L’ancien record pour une série de cinq matchs appartenait à Wayne Gretzky (15) en 1987.

Plus de passes en une seule série

Leon Draisaitl | EDM | 2022 | 15 passes

EDM 2022 Wayne Gretzky | EDM | 1985 | 14 passes

EDM 1985 Rick Middleton | BOS | 1983 | 14 passes

BOS 1983 Wayne Gretzky* | EDM | 1987 | 13 passes

EDM 1987 Doug Gilmour | TOR | 1994 | 13 passes

*L’ancien record pour une série de cinq matchs appartenait à Wayne Gretzky (13) en 1987.

Avec ses 26 points, Draisaitl en compte maintenant 50 en 32 matchs de séries éliminatoires. Seulement trois joueurs ont atteint ce plateau plus rapidement que lui :