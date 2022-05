«Empress of Ireland»: des découvreurs d’épaves héroïques

Le naufrage de l’«Empress of Ireland», qui a coulé en 14 minutes dans la nuit du 29 mai 1914, près de Rimouski, faisant 1012 morts, a été éclipsé par la disparition du Titanic deux ans plus tôt dans les profondeurs de l’Atlantique et par le début de la Première Guerre mondiale.

C’est pourtant chez nous qu’est survenue cette tragédie maritime, la plus importante de l’histoire canadienne. Les restes de 600 corps reposent toujours au fond du fleuve Saint-Laurent, 108 ans après le drame, faisant de l’épave de ce palais flottant un lieu de sépulture important.

Rappelons que c’est une collision avec le charbonnier norvégien «Storstad», par un épais brouillard, qui a ouvert la coque de l’«Empress» comme une canne de conserve. Le «Storstard» disposait en effet d’une structure renforcie à l’avant pour naviguer dans les glaces et il était plein de charbon alors qu’il filait vers Montréal, contrairement au paquebot qui rentrait à Liverpool, en Angleterre.

PHOTO COURTOISIE

Dans le documentaire «À la conquête de l’Empress of Ireland», l’historien maritime et chasseur d’épaves Samuel Côté s’intéresse à l’après-naufrage du paquebot de 168 mètres, aux travaux des scaphandriers en 1914 qui ont permis de repêcher des corps, des lettres, des lingots d’or et un coffre-fort, ainsi qu’aux recherches menées par des aventuriers québécois pour retrouver l’épave, 50 ans après sa disparition par 42 mètres de profondeur et à 8 km de la côte.

On nous présente quelques-uns de ces plongeurs qui, sans l’aide du riche homme d’affaires rimouskois Aubert Brillant, n’auraient jamais pu atteindre le site où le paquebot transatlantique de la Canadian Pacific Steamship Company, en service depuis 1906, a terminé abruptement ses années de service. Le navire a transporté, au cours de ses 192 traversées transatlantiques entre Liverpool et Québec des centaines de milliers d’immigrants européens venus peupler le Canada. Des voyageurs, des gens d’affaires et de grandes fortunes ont aussi occupé ses cabines.

Pour Samuel Côté, dont c’est le premier documentaire, l’exercice se veut un «devoir de mémoire». Pour éviter de proposer du réchauffé, il a attendu d’avoir en main de nouvelles informations. «Je ne suis pas plongeur, mais je plonge dans les archives», a-t-il dit le sourire aux lèvres.

Les éléments les plus intéressants ont trait aux recherches de 1964. Des aventuriers québécois venus de Gatineau et de Montréal sont débarqués à Pointe-au-Père, aujourd’hui Rimouski, avec une embarcation qui ne faisait pas le poids face au fleuve Saint-Laurent.

PHOTO COURTOISIE

«Aubert Brillant contrôlait à l’époque des centaines de millions. Sans son aide, ça ne se passait pas en 1964. Sans lui et son bateau, La Canadienne, les gars seraient probablement repartis chez eux», a dit Samuel Côté. Dans le documentaire, il donne d’ailleurs la parole à des hommes comme Gaston Fillion, Donald Tremblay et Claude Villeneuve, qui ont retrouvé l’«Empress».

«Ils auraient pu y laisser leur vie. Ils ont réalisé un exploit en retrouvant l’une des épaves les plus prestigieuses au monde. De toutes les épaves de paquebot de ligne construit au début du 20e siècle, l’"Empress" est la mieux conservée au monde.»

Dans le documentaire, on ramène pour la toute première fois Gaston Fillion et Claude Villeneuve au-dessus de l’épave. Ils sont accompagnés d’Éric Lavoie, le fils du capitaine de 1964, Mario Lavoie. Grâce à un robot, on leur montre pour la toute première fois en 48 ans ce qu’il reste du paquebot. Les deux anciens plongeurs sont émus et n’ont rien oublié de leur jeune vingtaine.

On a constitué un musée à Rimouski, le Site historique maritime de la Pointe-au-Père, où sont conservés les nombreux artefacts qui ont été remontés à la surface au fil des ans.

Dans un second documentaire sur l'«Empress of Ireland», Samuel Côté veut notamment rendre hommage aux cinq plongeurs décédés sur le site ces dernières décennies et présenter les travaux pour récupérer des pièces.

Produit par Casadel Films, le documentaire «À la conquête de l’Empress of Ireland» sera diffusé ce samedi, à 21 h, sur Historia.