Jouer ses cartes pour réduire sa facture d’essence

Quand l’essence est plus abordable, on fait moins de cas de la consommation du VUS convoité. C’est lorsque le prix du litre explose que le choix d’une voiture plus frugale en carburant ou d’un véhicule électrique nous semble soudainement tomber sous le sens.

Quand cette évidence frappe, elle se présente comme un phénomène collectif. Beaucoup font maintenant la queue pour mettre la main sur un véhicule moins énergivore, et avec les problèmes d’approvisionnement, l’attente se compte désormais en dizaines de mois.

Changements d’habitudes

Que faire pour atténuer la hausse du coût de l’essence en attendant ?

On peut bien sûr réduire l’utilisation de son véhicule et intégrer dans ses habitudes les principes de l’écoconduite (rouler moins vite, éviter les accélérations et les décélérations brusques).

On peut aussi tirer le maximum des cartes de crédit et de fidélité les plus sympathiques pour les automobilistes.

A-t-on encore les moyens d’ignorer ces cadeaux ?

La carte CAA

Parlons des avantages offerts aux membres de CAA-Québec, d’abord. Mon attention s’est portée récemment sur une nouvelle selon laquelle CAA avait conclu une entente avec Shell grâce à laquelle les membres pourront économiser 0,03 $ le litre dans les stations-service partenaires.

Après vérification, CAA-Québec n’en fait malheureusement pas partie. Notre club est déjà associé à Couche-Tard, qui compte au Québec plus de points de service que Shell.

La promotion est toutefois moins intéressante. L’automobiliste a droit à un 0,01 $ par litre sur les 35 premiers litres lors d’un même plein, à 0,02 $ sur la portion comprise entre 35 à 55 litres, et à 0,03 $ sur les quantités suivantes (rendu là, il faut un gros réservoir, presque vide). La remise n’est pas appliquée à la pompe, mais au dossier du client, et en « dollars CAA ». L’« argent » accumulé peut être dépensé à la boutique CAA ou chez des partenaires (des cartes-cadeaux sont parfois offertes en promotion, au rabais). Les « dollars CAA » peuvent servir à payer son adhésion.

Et on peut combiner ces avantages à ceux des cartes de crédit.

Les remises des cartes de crédit

Si le prix de l’essence devient le principal enjeu financier, peut-être devriez-vous songer à vous munir d’une carte de crédit qui donne les meilleures remises à la pompe. La carte Dividendes CIBC Visa Infinite propose 4 %, ce qui présente une économie de 0,08 $ le litre quand celui-ci atteint 2,00 $. La Mastercard BMO Remises World Elite verse 3 % de remise sur les pleins d’essence.

La carte BMO Eclipse Visa Infinite offre 5 points par dollar d’achat en essence. Selon le site spécialisé Milesopedia, c’est l’équivalent d’une remise de 3,35 %.

Profitez des ententes

Comme CAA, les émetteurs de cartes (de crédit et de fidélité) nouent des partenariats avec certaines grandes enseignes pétrolières. Associée au programme « Journie », la carte Dividendes CIBC Visa Infinite (celle dont on parlait plus haut) offre 0,03 $ de rabais par litre chez Ultramar, qui s’ajoutent à la remise de 4 %.

Les cartes de crédit RBC permettent d’économiser 0,03 $ sur chaque litre d’essence acheté chez Petro-Canada (en plus d’accélérer les « points récompenses » sur certaines cartes de la banque).

Cartes d’essence prépayées

L’astuce vient du site internet de Milesopedia. Pour ceux qui possèdent une carte dont le principal avantage concerne les achats en épicerie (ça aussi c’est cher), on peut trouver des cartes-cadeaux de stations-service chez quelques grandes bannières de l’alimentation. La carte Visa Infinite Momentum Scotia, par exemple, offre une remise de 4 % sur les factures d’épicerie et 2 % à la pompe. Avec cette carte, l’achat en supermarché d’une carte pour de l’essence prépayée devient plus profitable.

En attendant de mettre la main sur une auto électrique, on n’aura jamais l’air cheap à jongler avec les divers programmes promotionnels.

Le prix moyen de l’essence