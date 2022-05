La Chicane en spectacle pour la FMLPDH

La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut est la toute première fondation en santé du Québec à organiser un événement à grand déploiement gratuit pour souligner l’énorme travail des employés de la santé durant la pandémie. Les travailleurs du territoire du CISSS des Laurentides ont assisté au spectacle de La Chicane, animé par Patrick Groulx.

Photos Michel Guertin, Anthony Deguise

Le président du CA de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut, Michel Rochon, propriétaire des St-Hubert de Sainte-Agathe et Sainte-Adèle, a accueilli Patrick Groulx et Boom Desjardins avant le spectacle.

Le Dr Frédéric Beaudry et Me Annie-Claude Ménard, de l’Équipe Laurence, accompagnaient Alexandre Gélinas, le DG du Théâtre le Patriote qui a offert le site extérieur du Patriote pour la présentation du spectacle.

Les partenaires de l’événement, Michel Trottier, de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts, et Caroline Beaudry, de Cogeco Connexion, sont en compagnie de Daniel Desjardins, DG de la FMLPDH.

Nom du Photographe

Michel Rochon, président du CA de la FMLPDH, Paul Bergeron, PDG de la Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, Caroline Richer, des Trésors de la Fondation et Daniel Desjardins, de la FMLPDH ont été impressionnés par les feux d’artifice qui ont suivi le spectacle.

Boom Desjardins est entouré de sa conjointe Tania Verjut, ses enfants Moïse, Perle, qui a chanté une très belle chanson ce soir-là, et Baptiste.

Jean-Marc Couture, Martin Bédard, Éric Maheu, de La Chicane ont fraternisé avec le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Frédéric Broué.

