La cuisson au charbon de bois

Ah ! L’odeur du charbon de bois, cet effluve qui annonce à tout le quartier que vous êtes en train de faire du BBQ. Depuis ces dernières années, on remarque une popularité grandissante pour ce type de cuisson. Est-ce que ce type de cuisson amène vraiment un profil de saveur différent ? Voyons voir...

Le charbon de bois est en fait constitué de morceaux de bois dur, tel l’érable, soumis à un traitement thermique pour le carboniser. Le produit final sera du bois sans humidité et dépourvu de toute matière organique, bref, du carbone. Ce processus est nécessaire pour donner au charbon de bois la capacité de dégager une chaleur plus intense que celle du bois non soumis à ce traitement.

Lors de la cuisson, les jus de cuisson et les matières grasses vont s’échapper pour se faufiler entre les grilles et terminer leur course sur le charbon ardent. « Tssss », ce petit bruit connu de tous nous indique qu’au contact du charbon bien rouge, ces gras s’évaporent laissant au passage quelques molécules bien goûteuses sur la pièce de viande en cuisson. Cet ajout de saveurs combiné avec une petite quantité de fumée dégagée lors de la combustion du charbon amène ce gout tant recherché spécifique à la cuisson sur ce type de BBQ. Voilà pourquoi la cuisson au charbon reprend ses lettres de noblesse et gagne en popularité ces dernières années.

100 % naturel

Pendant longtemps, la croyance populaire identifiait le charbon comme étant néfaste pour la santé principalement du fait que les compagnies à l’époque utilisaient des produits accélérant dans la composition du charbon. De nos jours, la plupart des compagnies qui fabriquent le charbon de bois le font sans l’ajout de tels produits accélérant. Lors de l’achat de votre sac de charbon, assurez-vous que celui-ci est 100 % naturel. Au Québec, la compagnie de charbon Feuille d’érable, située dans la région de Portneuf, est sans aucun doute une référence pour son produit de grande qualité et sa gestion écoresponsable de la matière première. Comme toute chose, la modération dans l’utilisation du charbon est à privilégier.

Le charbon de bois restera le choix par excellence pour tous les amateurs de BBQ. Que ce soit pour une cuisson directe, cuisson indirecte ou fumaison, sa polyvalence à l’égard de tous les modes de cuisson et son apport en chaleur le démarque de tout autre combustible. Avec ce type de cuisson, il faut prendre son temps. Lors de l’allumage avec une cheminée, il y a un petit moment zen dans l’attente que celle-ci allume le charbon. C’est aussi ça, le BBQ : se reconnecter avec les méthodes de cuisson déjà établies depuis si longtemps, qui nous amènent un petit côté nostalgique du BBQ avec lequel nous avons grandi.

Bon BBQ !