Portée par la force du fleuve et de ses affluents. Inspirée par les paysages uniques qu’offrent ses grands espaces. Guidée par le dynamisme qui rythme son développement commercial, puis profondément habitée par le bien-être et le sentiment d’appartenance de ses citoyens. La ville de Lévis s’impose au moment de choisir un endroit pour vivre, travailler et développer son entreprise.

Pour le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, cette attractivité grandissante va de pair avec une qualité de vie sans cesse bonifiée et la création d’emplois dont les retombées rejaillissent sur toute la région, et même au-delà.

« La ville de Lévis est attractive, car elle offre des emplois à valeur ajoutée, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des hautes technologies et de la robotique », souligne M. Lehouillier. Non seulement, ils attirent les travailleurs, mais ils contribuent à la vitalité économique de Lévis, dont les indicateurs sont à la hausse.

Un essor économique

Les ventes de terrains industriels, surtout dans le domaine des hautes technologies, ont explosé en 2021, tout comme la valeur des permis de construction émis. Et malgré la pandémie, 100 nouvelles entreprises ont été lancées à Lévis.

Bien engagée sur la voie de la mixité et de la densité, la construction résidentielle n’est pas en reste, puisque le nombre de nouvelles unités construites en 2021 dépasse de loin les objectifs annuels.

« On voit plusieurs tours qui atteignent 20 étages dans les grands centres. Et plus on s’éloigne, plus on se dirige vers la faible densité et on peut encore vivre le rêve de la maison unifamiliale à des prix très compétitifs », souligne M. Lehouillier, enthousiaste devant l’extraordinaire essor de sa ville.

« Au cours des cinq prochaines années, on prévoit 1 milliard de dollars d’investissements annuellement, c’est énorme », affirme-t-il.

La qualité de vie en priorité

Ces nouveaux revenus issus des développements résidentiels, commerciaux et industriels sont judicieusement réinjectés dans l’amélioration du cadre de vie des citoyens de Lévis, en plus de contribuer au maintien d’un taux de taxation parmi les plus bas des grandes villes québécoises et au paiement d’une partie des dépenses ainsi que de la dette en argent comptant.

« Ça nous donne une force de frappe pour développer le volet qualité de vie et créer une zone d’attractivité », indique le maire de cette ville « mi-rurale, mi-urbaine ». Celle-ci est riche d’un territoire qui est à 70 % agricole et parcouru par un réseau cyclable de 323 km.

« Lévis offre des sites exceptionnels de plein air qu’on ne trouve pas ailleurs. On priorise beaucoup la mise en valeur du fleuve et de ses affluents, qui est devenue notre image de marque, affirme M. Lehouillier. On achète plusieurs terrains en bordure des grands cours d’eau pour aménager de grands parcs urbains. Le long de la rivière Etchemin, le futur parc quatre saisons deviendra un des plus spectaculaires du Québec, avec un centre de ski de fond au cœur de la ville ».

Un vent de fierté

Attachée à son environnement, Lévis est « en train d’opérer un virage. On vise un objectif ambitieux, le zéro déchet, et on va s’y inscrire résolument. Ça va demander des sacrifices, une mobilisation de la population, mais on est sûrs qu’elle va nous suivre dans ce projet magnifique qui consiste à éliminer les déchets à la source », souligne le maire.

Car les 250 organismes, les 12 000 bénévoles, les 151 527 résidents et les 4 600 entreprises qui animent Lévis nourrissent un grand sentiment d’appartenance envers leur municipalité et entrevoient son avenir d’un bon œil.

« Lévis est un milieu tissé serré, où il fait bon vivre avec de belles valeurs d’entraide, de solidarité et de mobilisation », soutient M. Lehouillier. Voilà qui incite les promoteurs à investir à Lévis. « Si une communauté croit en l’avenir, c’est sûr qu’elle va connaître un développement intéressant », conclut le maire.

Cahier spécial Ville de Lévis