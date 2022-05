Le bois à votre table

Déposez des accessoires en bois sur votre table et saisissez l’occasion d’encourager des artisans d’ici. Voilà une appétissante attention !

Moulin à poivre ou sel

Photo courtoisie, Arbol

À la fois élégant, naturel et minimaliste, ce moulin en érable ou en noyer réalisé par l’entreprise Arbol de Rivière-Ouelle trouvera joliment sa place sur votre table. Son mécanisme SR-Rafz fabriqué en Suisse, ajustable sous le moulin, permet l’obtention d’une mouture précise et convient autant pour le sel que pour le poivre. Il suffit de remplir son large contenant et de tourner.

arbolcuisine.com > 120 $ chacun

Planchettes de service

Photo courtoisie, Simons

Ces petites (9,5 x 5,25 x 0,4 pouces) et minces planches taillées dans des essences nord-américaines (noyer, cerisier ou érable) sublimeront le service des entrées, des tartares, des tapas, des fromages et des charcuteries... Bref, d’une multitude de petits délices. Fabriquées par Beau Grain à Sainte-Marcelline-de-Kildare, elles pourraient également être utilisées comme planches à découper durables, polyvalentes et faciles à transporter en pique-nique.

simons.ca > 72 $ pour 4 (Exclusivité web)

Tout en érable

Photo courtoisie, JUstenbois

Avez-vous déjà pensé déguster un repas servi dans de la vaisselle en bois, avec des couverts en bois ? Voilà ce que propose l’entreprise JUstenbois, située en Estrie, avec ce magnifique ensemble pour quatre personnes fabriqué en érable. Il comprend les couverts (fourchettes, couteaux, cuillères), les assiettes de 10,5 pouces, les assiettes de 7,5 pouces et les bols de 8,2 pouces. Chaque pièce est façonnée en un seul morceau et sans colle.

justenbois.com > 650 $ l’ensemble (aussi offert séparément)

Ingénieuse pince

Photo courtoisie, rabotdbois.com

L’entreprise Rabot D. Bois de Rimouski a conçu et fabriqué cette ingénieuse pince en cerisier, qui est dotée d’un système de ressort permettant d’ouvrir la pince en relâchant simplement la pression. Ainsi, cet accessoire s’utilise d’une seule main, en plus de se ranger facilement. Il rehaussera le service de toutes vos salades !

rabotdbois.com > 39,99 $