Le Festival Go vélo Montréal de retour dès dimanche

À partir de dimanche, les cyclistes du Grand Montréal pourront prendre part au Festival Go vélo, dont font partie le Tour la Nuit ainsi que le Tour de l’Île.

Les activités se dérouleront du 29 mai au 5 juin. Le gouvernement a annoncé un financement de 441 500 $ pour soutenir l’organisation de l’événement.

«Si Montréal peut se targuer d’être parmi les plus grandes villes cyclables au monde, c’est entre autres grâce au Festival Go vélo et au dévouement des gens de Vélo Québec. Les cyclistes de tous les âges et de tous les calibres sont appelés encore une fois à enfourcher leur vélo pour sillonner les rues de la région métropolitaine», a déclaré, par communiqué, Chantal Rouleau, ministre responsable de la région de Montréal.

Premier des événements prévus, le Défi métropolitain donnera son coup de départ dimanche matin. Il propose des parcours non chronométrés allant de 47 à 144 km, dont les points de départ et d’arrivées sont à Pointe-Calumet.

En soirée, le vendredi 3 juin, les cyclistes pourront prendre part au Tour la Nuit, qui traversera quatre arrondissements de l’est de Montréal dans une boucle de 22 kilomètres. Deux points de départ sont proposés, aux parcs La Fontaine et Maisonneuve.

La programmation se terminera le 5 juin par Tour de l’Île de Montréal, qui propose un parcours de 36 kilomètres. Trois points de départ sont proposés, aux parcs La Fontaine, MacDonald et Angrignon.

À Montréal, les artères traversées par les événements seront fermées à la circulation automobile.